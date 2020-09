"¿Por qué son tan caros?": Pablo Motos critica al precio de los PCR, "la mejor solución" para frenar la pandemia Ecoteuve.es 10/09/2020 - 12:58 0 Comentarios

El presentador de 'El hormiguero' pide paciencia en la carrera de la vacuna contra el coronavirus

Pablo Motos no solo fue protagonista por la criticada pregunta que le hizo a Luna Fulgencio en El hormiguero. El presentador valenciano hizo un alegato a favor de los test PCR (reacción en cadena de la polimerasa) que, a su juicio, es la solución para la pandemia de coronavirus.

"Estamos poniendo muchas expectativas en la vacuna. Las vacunas han salvado millones de vidas a lo largo de la historia de la medicina, pero esto lleva un proceso y la ciencia no se puede acelerar, lo diga quien lo diga, ni el dinero, ni la política", empezó diciendo. "La ciencia tiene que ser segura y cuanto antes esté la vacuna, más insegura será y menos eficaz será".

"Hay otra cosa que va muy bien, y que muy pronto seguramente podremos tener que son los test rápidos y fiables", apuntó. "Si la gente pudiera hacerse test todas las semanas, tendríamos cortafuegos y nos permitiría tener una vida razonable", señaló para preguntarse después que por qué son tan caros los PCR "si todos los laboratorios del mundo tienen reactivos". "

¿Por qué siguen costando lo que cuestan y no se presiona para que estos test sean más baratos y sean más asequibles?", preguntó. "El PCR no es perfecto, pero es lo mejor que tenemos. El hormiguero ha sobrevivido gracias a los PCR. Es demagogia decir que después del PCR al día siguiente te puedes infectar. También te puede atropellar un coche o caer un meteorito. No es perfecto".

"Durante toda la pandemia de todos los que se hicieron un PCR en El Hormiguero, y somos más de cien, se contagiaron dos. El PCR es la mejor solución que tenemos, y si no se usan es porque es cara. Y los tests serológicos, que son más baratos, se están haciendo en muchos sitios... pero sólo te dice si lo has pasado y no si lo tienes", remató Motos.

