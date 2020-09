La genial respuesta de Luna Fulgencio a una pregunta de Pablo Motos que fue muy cuestionada Ecoteuve.es 10/09/2020 - 10:25 1 Comentario

'El Hormiguero' recibió a los protagonistas de la película de 'Padre no hay más que uno 2'

El Hormiguero recibió este miércoles la visita del elenco principal de Padre no hay más que uno 2, la película más vista en este extraño 2020. Santiago Segura y Toni Acosta visitaron el plató de Antena 3 y, más tarde, se unió Luna Fulgencio, una de las niñas más queridas de la comedia.

"Es la nueva Penélope Cruz", aseguró Santiago Segura. Pablo Motos también comprobó su espontaneidad y soltura ante las cámaras y reconoció que la pequeña "había venido para quedarse".

Al final de la charla, Pablo Motos preguntó a la niña si había "algún famoso que le gustase". Luna Fulgencio se quedó pensativa mientras el presentador le sugería "Mario Casas, Antonio Banderas..."

Luna Fulgencio a Pablo Motos: "¡Que tengo 9 años! ¡No 26!"

"Pues no sé.... ¡Blanca Suarez!", contestó muy resuelta. "Pero bueno...¿ te gusta como actriz?". "Sí sí", dijo la niña. "Ah, ¿te referías a...? Pues no...", añadió la joven. "No tienes novio ni nada, ¿no?", comentó Motos. "No, no, no. ¡Que tengo 9 años! ¡No 26!", zanjó la joven actriz provocando las risas del presentador y del resto de invitados.