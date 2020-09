"Actuáis como el NO-DO": Santiago Abascal estalla durante una entrevista en TVE Ecoteuve.es 10/09/2020 - 9:54 3 Comentarios

Tensa entrevista de Mónica López a Santiago Abascal, líder de Vox, en el cuarto programa de La hora de La 1, el nuevo magacín de TVE que echó a andar el lunes. La presentadora ha mantenido una tirante charla con el político que ha estallado hacia el final de la comparecencia.

La presentadora ha querido saber cuándo presentará la moción de censura que anunció contra el Gobierno y le ha preguntado en varias ocasiones los motivos para lanzar esa iniciativa.

"¿No cree que con la que está cayendo y las prioridades de los ciudadanos no es demasiado buen momento para un movimiento político que no va a ir más a allá?", ha preguntado Mónica López sobre una moción de censura que previsiblemente perdería Vox.

Mónica López, a Abascal: "¿No cree en la democracia?"

A continuación, la presentadora se ha interesado por la declaración de Santiago Abascal hizo este miércoles en el Congreso, cuando dijo que Pedro Sánchez presidía el peor Gobierno en 80 años. "¿No cree en la democracia?", ha espetado la conductora de TVE.

"No entiendo su pregunta", ha respondido Abascal. "Está comparando un Gobierno elegido en las urnas con un gobierno totalitario. Esta diciendo que este Gobierno es peor", ha comentado López. "Es que igual me quedé corto: es el peor Gobierno en 800 años", ha dicho el líder de Vox, visiblemente molesto con la forma de formular la pregunta.

"Se entiende que considera que es mejor una dictadura que un Gobierno elegido en las urnas"

La presentadora, no obstante, ha continuado con el tema. "Entienda que hablemos de esto porque de su frase se entiende que usted considera que es mejor una dictadura que un Gobierno elegido en las urnas". "Eso es lo que usted entiende. Yo lo que he dicho es que la deuda pública, el paro y la división territorial es la peor en 80 años. No rectifico, lo vuelvo a afirmar. Y eso no implica que yo defienda un régimen totalitario", se ha defendido Abascal.

Pero todo ha terminado de estallar cuando una colaboradora le ha preguntado si "creía que con Franco se vivía mejor". Lo ha hecho, además, después de que otros compañeros de mesa le cuestionasen por el mismo asunto.

"Lo que considero es que con el PSOE se vive muy mal y nos lleva a la ruina y la división de España", ha dicho. "Y considero también que TVE tiene una gran responsabilidad. Que en una entrevista al tercer partido de España, que representa a 4 millones, ya no voy a decir que nadie le defienda en na sola de las preguntas, sino que no haya ni un tertuliano capaz de comprenderle y que eso vaya a ocurrir con todos los tertulianos que lleven a TVE, demuestra que estamos ante el peor Gobierno en 80 años y que ustedes actúan como el NO-DO".

Abascal: "No nos tratan como a los demás"

En ese momento, Mónica López ha tomado la palabra. "Está con nosotros en nuestro cuarto programa, no en plató porque no ha querido, y estará las veces que quiera. Es la televisión pública y todas las voces van a ser escuchadas", le ha dicho. La presentadora ha reiterado la invitación antes de despedir la entrevista.

"Entiendo que tenga que decirlo, pero entienda que notamos que no nos tratan como a los demás", ha insistido Abascal. "Le aseguro que eso nos lo dicen todos. Cuando se quejan todos de todos los colores, algo haremos bien", ha cerrado Mónica López.