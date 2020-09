Desvelan lo que hay detrás del vídeo de la pelea de Omar Montes con la cara ensangrentada Ecoteuve.es 9/09/2020 - 12:51 0 Comentarios

Según 'El programa de Ana Rosa', fue un montaje para promocionar una canción

Omar Montes está de actualidad tras filtrase un vídeo en el que aparecía, con la cara ensangrentada, en medio de una pelea. Inmediatamente después anunció que dejaba las redes sociales.

El programa de Ana Rosa ha abordado el tema y ha explicado lo que supuestamente se esconde tras las imágenes que se difundieron en las redes sociales.

Según la periodista Adriana Dorronsoro, la pelea no fue tal. "Es un teatro que ha hecho Omar Montes para promocionar el lanzamiento de su nueva canción", ha dicho.

"No ha habido pelea, es un teatro para que se hable de él y darse bombo", ha explicado la reportera de Ana Rosa Quintana. "Estas imágenes no van a formar parte del videoclip pero sí tiene algo que ver", ha avanzado Dorronsoro.

Ana Rosa Quintana: "No todo vale"

Ana Rosa Quintana, por su parte, ha criticado esta iniciativa. "Si es así me parece de muy mal gusto. Es jugar con determinadas cosas que no conviene. No todo vale", ha dicho la comunicadora.