"Viniste a hacer el falso": la 'pullita' de Pablo Motos que descoló a Mario Casas en 'El hormiguero' Ecoteuve.es 9/09/2020 - 12:25 | 13:11 - 9/09/20 0 Comentarios

El presentador bromea con su primer invitado 'Infinity' sobre su última visita al programa

El hormiguero recibió este martes la visita de Mario Casas. El actor, que ha confirmado su presencia en la vuelta de Los hombres de Paco, acudió para promocionar El practicante, su nueva película que estrenará Netflix el próximo miércoles 16.

Fue la ocasión número 20 en la que el intérprete iba al programa de Antena 3, por lo que Pablo Motos le hizo entrega de la tarjeta de 'invitado Infinity'. "Para mí es un orgullo, es como ser un superhéroe", dijo él.

Lea también: "Se enrollan todos con todos... ¡parece la cúpula de Podemos!": el zasca de Pablo Motos

A continuación el presentador le descolocó al afirmar lo siguiente: "Sé que te has tomado muy en serio esta peli porque leí este verano una entrevista en la que decías que estabas tan metido en el personaje que viniste a El hormiguero a presentar otra película [Adiós] y que viniste sin ganas".

"¿Cómo?", respondió extrañado Mario Casas a lo que el valenciano se explicó: "Sí, sí. Hiciste una entrevista este verano y decías que estabas muy metido en el personaje y que viniste de mala gana. ¡Falso! Viniste aquí a hacer el falso".

"Eso nunca, en la vida", respondió tajante el actor. El programa al que hacía referencia Motos fue el emitido el 19 de noviembre, donde Mario Casas fue con una gorra para no dejar al descubierto su look. "En el artículo ponía sin ganas". "¿Qué yo venía sin ganas o que tú me querías putear a mí quitándome la gorra?".

El protagonista de la cinta de Netflix aclaró que no quería destapar las entradas, algo que caracteriza a su personaje, un técnico de emergencias sanitarias. "Creo que hemos construido un personaje que va a gustar y que puede atrapar bastante. Interpreto a un psicópata. Además, que les falte el pelo es algo terrible para ellos, para su ego".