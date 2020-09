Karmele Marchante llama "basurero" a 'Sálvame' y lanza una amenaza: "¡Qué se preparen!" Ecoteuve.es 8/09/2020 - 19:14 0 Comentarios

La periodista vuelve a estallar contra el programa en el que trabajó en el pasado

Karmele Marchante vuelve a la carga contra Sálvame unas semanas más tarde después de la grave acusación que hizo contra el que fuera su programa diciendo que "había carreras de drogas en los baños". También llamó "enano psicópata" a Jorge Javier.

"Ayer, saltando mis normas, volvieron a nombrarme en ese basurero. Ya les avisé. Y ya no hay vuelta de hoja. ¡Qué se preparen! Ya me he cansado. Tengo que enterarme por terceras personas. Programa-lodazal con ausencia de dirección y directrices", escribió en su cuenta de Twitter a modo de amenaza.

Lea también: "Es la mujer más egoísta que conozco": Jorge Javier atiza a Karmele Marchante tras llamarlo "enano psicópata"

Todo se debió a un comentario que se hizo hablando de la época de Tómbola al preguntar a la audiencia si preferían a Lydia Lozano o Antonio Montero como colaborador para echar más leña al fuego en su guerra particular que mantienen desde hace días.

Fue en ese momento cuando soltaron un chascarrillo que hacía referencia a la que fuera su excompañera en el pasado. "A Karmele la echamos porque lo decidió el público".

Lea también: Filtran un vídeo de Omar Montes con la cara llena de sangre en una brutal pelea callejera con sus amigos