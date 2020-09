Filtran un vídeo de Omar Montes con la cara llena de sangre en una brutal pelea callejera con sus amigos Ecoteuve.es 8/09/2020 - 17:52 | 18:10 - 8/09/20 0 Comentarios

Se desconoce el origen y la fecha de la trifulca, pero el cantante se ha apartado de las redes

Omar Montes, ganador de Supervivientes 2019, se ha convertido en tendencia este martes al filtrarse un vídeo en las redes sociales con la cara llena de sangre en una brutal pelea callejera en la que ninguno de los implicados lleva mascarilla.

Por el momento, se desconoce cuándo tuvo lugar la tremenda riña ni lo que la originó. Lo único cierto es que el rapero ha tomado la decisión de irse de las redes sociales de forma temporal, como ha informado en un storie de Instagram.

"Voy a estar desconectado de las redes durante un tiempo. Gracias por todos los mensajes de apoyo. La gente es muy envidiosa y hace lo que sea por verte mal", avisa Omar Montes al más de millón de seguidores que tiene.

En el vídeo también se puede apreciar al cantante RVFV, que recientemente ha colaborado con Lola Índigo, que es quien trata de separar al ex de Isa Pantoja. "No, no que lo matáis! ¡Nos buscáis la ruina!". Luego, a Omar Montes se le escucha gritar: "¡Maricón de mierda!".

