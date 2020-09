Se mofan de Javier Negre por pedir dinero para 'Estado de alarma': "Netflix solo hace películas independentistas" Ecoteuve.es 8/09/2020 - 15:02 0 Comentarios

Él se defiende diciendo que la "izquierda radical" lanza "continuas campañas de estigmatización"

Javier Negre vuelve a ser noticia por Estado de alarma, su canal de YouTube que nació en plena cuarentena con el objetivo de ser "la alternativa a La Sexta". El periodista ha pedido "ayuda" económica a sus espectadores para que su formato pueda subsistir.

"Necesitamos recursos, aportaciones, apoyo. Si queréis un proyecto sólido estable, que tenga buena calidad de audio y sonido, hay que apoyarlo", dice en un vídeo que se ha convertido en objeto de las burlas. Actualmente, el canal cuenta con 285.000 suscriptores.

Lea también: El 'enganchón' de Pablo Iglesias y Àngels Barceló por la pregunta que no quería contestar: "Deduzca lo que quiera"

"El dinero es cobarde y el IBEX-35 no quiere apoyarnos. No puede ser que hagamos la competencia a La Sexta sin ni siquiera apoyar", dice. "¿Por qué no apoyáis a un proyecto constitucionalista? Es muy fácil criticar, quiero mejor sonido, mejor audio, un 4K... y luego preferís gastarte dinero en Netflix donde solo hacen películas de independentistas y proetarras".

"Sin dinero y sin recursos no se puede. Lo importante es que nos apoyáis porque, si no, llegará un día que haremos el último directo y diremos 'se acaba esta historia porque no es sostenible", insiste. "Sin vuestro sacrificio tendremos que echar el cierre".

Javier Negre se defiende de las burlas por pedir ayuda económica para 'Estado de alarma'

El vídeo del colaborador de algunos programas de Mediaset ha corrido como la pólvora en redes sociales y se ha convertido en objeto de las burlas. Antonio Maestre, por ejemplo, reía: "Te voy a meter pasta. Me da pena verte así". E insistía tras la respuesta de Negre: "Encima que te hago promo, Javier. Así me lo agradeces. Pásame el número de cuenta, que yo no quiero que cierres tu canal. Haces una labor impagable a la izquierda".

Sorprende @AntonioMaestre q critiques a @EstadoDAlarmaTV xq pidamos donaciones a nuestros suscriptores para no depender del Gobierno como tus altavoces mediáticos cuando en tu medio antisistema lo hacéis día tras día a los lectores y al Gobierno. Eso sí que es dar pena pic.twitter.com/WOBdaqCz4x — Javier Negre (@javiernegre10) September 7, 2020

A raíz de todo esto, el periodista se ha defendido diciendo que la "izquierda radical" lanza "continuas campañas de estigmatización": "Si no les preocupásemos no dedicarían equipos de bots pagados para ver cada segundo del canal y atacarlo", dice en Twitter.

Además, Javier Negre emplaza a personas de distinto signo político a que vean Estado de alarma este martes porque hará un "comunicado importante" que acabará por "desquiciar" a la izquierda. "Los ataques se multiplicarán. Será muy buena señal. Estoy convencido de que acabaremos con el predominio de la izquierda en los medios".