Lorena Castell, a la yugular de Dani Mateo en 'Zapeando': "Bocazas" Ecoteuve.es 8/09/2020 - 12:05 0 Comentarios

Cruce de acusaciones en la mesa del programa vespertino

Los cuchillos han vuelto a la sobremesa de La Sexta: "Eres un bocazas, no te vuelvo a enseñar ni un privado de Instagram más", ha dicho Lorena Castell a Dani Mateo tras una sorprendente pulla del presentador en pleno directo en el plató de Zapeando.

Tras comenzar, Lorena Castell y Dani Mateo protagonizaron un divertido cruce de reproches. Y es que el presentador realizó un inesperado comentario que cabreó a Lorena Castell.

Lea también: Carmen Alcayde, a Zapeando

Todo comenzó cuando la colaboradora pisaba a Mateo con un comentario: "¿Qué dices? Has comido lengua hoy". "Es que hoy estoy activada totalmente", declaraba entre carcajadas.

Entonces, el presentador empezaba a referirse al "kundalini" de Castell, que parecía ir con segundas, por las risas del resto de zapeadores.

"No ser tan bocazas"

"Dani, presenta", le recriminaba ella, pero Mateo hizo caso omiso: "Es que Lorena hace yoga y...". En ese momento, ella interrumpió: "Daniel, las cosas que te cuento a título personal... A ver si haces el favor de no ser tan bocazas", le advertía. "Que luego te gusta llamarme en directo y cualquier día te vas a llevar un zasca", agregó.

"No te enseño ni un privadito más de Instagram. ¡Se acabó! Cierro el grifo contigo", zanjó. "Yo no he dicho nada", aclaraba el conductor de La Sexta.