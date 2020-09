Las lágrimas de Isabel Pantoja al recordar la muerte de Paquirri en 'Idol Kids': "No sé cómo estoy viva" Ecoteuve.es 8/09/2020 - 11:41 | 13:31 - 8/09/20 0 Comentarios

La tonadillera se derrumba tras la actuación de un niño de 13 años y su 'Marinero de luces'

Isabel Pantoja fue la protagonista absoluta del estreno de Idol Kids en Telecinco. La tonadillera derramó un sinfín de lágrimas con las actuaciones de los niños, pero especialmente cuando recordó la muerte de Paquirri después de Antonio, un sevillano de 13 años, le removiera la fibra con Marinero de luces.

Pantoja se derrumbó por completo ante Edurne y Carlos Jean, sus compañeros en el jurado. "No puedo cantarla ya, esa canción no puedo cantarla ya... no la puedo llevar a los conciertos", aseguró con la voz rota.

"Me remueve mucho por dentro, era 36 años lo que tenía y yo 27, y me quedé sin él, en 17 meses y con un niño de 7 meses... se te revuelve todo. Todo, la vida y todo lo que he pasado... y criar a un niño sola", continuó diciendo.

Isabel Pantoja se rompe por Paquirri: "No sé cómo estoy viva"

"En muy poco tiempo nos dejó, pero bueno, fui la mujer más feliz del mundo con él. Y menos mal, menos mal que no esperamos, como cualquier pareja que se casa, un año para tener un hijo... menos mal que yo quería tener un hijo, porque me encantan los chiquillos y a él también".

Si no, no hubiese tenido a mi hijo, no nos hubiese dado tiempo", reveló Pantoja, que se mostró como nunca lo había hecho delante de las cámaras de televisión. "Fue tremendo, tremendo, lo que no sé es cómo estoy viva... no lo sé, yo no lo sé".