"¿En qué estarías pensando?": el lapsus de un presentador de Telemadrid al llamar Nacho Vidal a Nacho Abad

Ricardo Altable protagoniza un divertido error en el informativo matinal de la autonómica

Nacho Abad se ha estrenado este lunes como copresentador de Está pasando junto a Inés Ballester. El programa de Telemadrid se ha renovado por completo e introduce cambios para estar más pegado a la actualidad.

"Tanto Inés como Alberto Herrera me han acogido con mucho cariño. Ha habido muy buena sintonía. Ojalá siempre fuera así", reconoce el también colaborador de Espejo Público en esta entrevista para ECOTEUVE.ES.

En la mañana de este lunes, y para calentar la 'vuelta al cole' del espacio, los presentadores han visitado Buenos días, Madrid. Sin embargo, Ricardo Altable ha cometido un tremendo lapsus al presentar a su nuevo compañero de cadena.

"Vamos a tener en plató a Inés Ballester y Nacho Vidal", ha dicho rectificando al momento: "Nacho Vidal digo yo...". "¡A Nacho Abad!", ha espetado su compañera Irenka Zufiría. "Nacho Vidal puede venir otro día", ha rematado entre risas. "¿En qué estarías pensando?".

"Quería yo pensar que Vidal, no Nacho sino José Luis Vidal y María Gracia presentarán un especial de Juntos esta noche", se ha explicado. "¡Lo he arreglado como he podido!".