La verdad de Iker Jiménez: ¿por qué tenía tanta información del coronavirus y nadie le hacía caso?

El presentador fue el primero en alertar, en febrero, de la gravedad del Covid-19

"O haces caso a las fuentes y sales 'alarmando', o te pliegas y te ríes de las mascarillas"

Iker Jiménez y Carmen Porter fueron de los primeros que alertaron sobre la importancia del coronavirus. Lo hicieron en febrero y fueron tachados de alarmistas. El tiempo les dio la razón y este domingo volvieron a Cuatro con un especial sobre el origen de la pandemia que ha puesto en jaque a toda la sociedad.

"Entiendo que muchos no nos creyeran en enero, febrero porque íbamos a contracorriente", arrancó Iker Jiménez. "Lo que sí podemos decir es que hemos seguido con un mismo discurso, no hemos dicho A y luego B".

Pero, ¿por qué Iker Jiménez alertó sobre algo que nadie daba importancia? "Estábamos enfrascados en la investigación de otro tema médico en España. Eso nos hizo contactar con decenas de profesionales a los que, seguramente, sin esa investigación que aún no ha visto la luz, no hubiéramos accedido", explicó.

"¿Qué ocurrió? A principios de febrero, cuando aún no se sabía nada en Italia, las distintas informaciones me llegaban a mí, a mi casa, diciendo 'Iker, prepara a la gente porque esto viene'. Y cuando son nueve u once doctores diferentes y que no se conocen entre sí, uno tiene dos motivaciones en la vida: o les haces caso a tus fuentes y sales aquí 'alarmando' o te pliegas y te ríes de las mascarillas y dices que es solo una gripe o que solo habrá dos o tres casos", dijo el presentador.

"Me iban informado y todo se iba cumpliendo: llamé a mis amigos, a los directivos de esta casa, a compañeros de otras casas... les dije lo que pensaba. Y luego, ahí está la historia", relató Iker Jiménez, que durante seis meses ha seguido hablando del coronavirus en Youtube, con un gran éxito de seguimiento.

"Aunque toquemos misterio, seamos heterodoxos, nosotros tenemos un único compromiso con una única bandera, que son ustedes: las personas de todo tipo e ideología que han creía en nosotros desde hace 15 años", se comprometió el comunicador con la audiencia.

"Vamos a seguir contando la verdad nos den palos la derecha, o la izquierda, el centro, nos da exactamente. Nuestro compromiso es con ustedes", cerró.