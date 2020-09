"Haced vuestro puto trabajo": Pablo Motos, indignado con los políticos por el "caos" que vivimos Ecoteuve.es 7/09/2020 - 8:38 2 Comentarios

El presentador de Antena 3 dio una entrevista a Cristina Pardo en La Sexta

Pablo Motos no suele conceder entrevistas. El presentador de Antena 3 habló este domingo con Cristina Pardo con motivo del regreso de su programa de La Sexta. Hay que recordar que la periodista también colabora en El Hormiguero y que constantemente le recordaba que le debía una visita.

Cristina Pardo preguntó a Pablo Motos sobre su visión de los políticos, a los que ha recibido en el plató de su programa con motivo de las entrevistas que les ha hecho.

"Me ha sorprendido que no hayan sido capaces de ponerme de acuerdo durante la pandemia", declaró Motos. Sobre su relación con ellos en El Hormiguero, el presentador contó que "la primera vez que vienen están muy encorsetados durante el previo. La segunda vez ya hay confianza, se dicen cosas que no se deberían decir, hay un pacto de que no vas a ir por ahí en antena...", relató.

"Estamos en un caos y vivimos en un caos"

"Yo creía que tenían más nivel y que no solo iban a pensar en sí mismos. Me da una tristeza enorme. Es muy triste que sean incapaces de tomarse en serio su trabajo", explicó.

"Esto es una pandemia, hay gente que muere. ¿Queréis hacer vuestro puto trabajo?", espetó Motos. "Estamos en un caos y vivimos en un caos. Sería deseable que sintiésemos su esfuerzo por hacer las cosas bien".