"¡Cállate ya!": Eduardo Inda y Angélica Rubio vuelven a su batalla campal

Los tertulianos de 'La Sexta Noche' protagonizan una durísima discusión

Los reproches mutuos de mala educación y las interrupciones de los turnos de palabra han vuelto a La Sexta Noche (si es que se han ido alguna vez) en septiembre con otra pelea más de Eduardo Inda y Angélica Rubio, a costa de los Presupuestos Generales del Estado.

El programa de Iñaki López y Verónica Sanz ha tratado el las negociaciones para aprobar los PGE (Presupuestos Generales del Estado) y los rifirrafes han aflorado, por las posiciones contradictorias, ideológicamente hablando, de los tertulianos.

Y es que Jordi Évole no ha sido el único que ha opinado sobre el polémico tema.

José Miguel Contreras atacaba la postura de los populares de no querer participar en la mesa de diálogo cuando Eduardo Inda (OK Diario) interrumpía para defender esa postura.

"¡Cállate ya pesado!" y gritos de "¡Maleducada, sectaria!"

La analista Angélica Rubio, en ese momento, no podía más y gritaba a Inda: "¡Cállate ya, pesado! Deja hablar a los demás". Inda no solo no se ha callado, sino que le ha tomado la palabra a gritos también: "Cállate tú. Pesada serás tú, ¿Por qué me tiene que llamar pesado esta ciudadana?", se preguntaba el periodista.

La trifulca verbal no quedó ahí, a pesar de que el presentador, Iñaki López, pedía silencio y que se respetaran los turnos de debate: "Calma, calma. Calma por favor".

Inda, sin embargo, y desoyendo al moderador, seguía atacando a la directora de El Plural: "Maleducada, que eres muy maleducada y muy sectaria".