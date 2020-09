Hugo Weaving (Elrond), machaca la serie de Amazon de 'El Señor de los Anillos': "No me interesa" Ecoteuve.es 6/09/2020 - 15:04 0 Comentarios

Revés para la superproducción basada en la obra de fantasía de Tolkien

Mientras que Orlando Bloom declaró que la serie de Amazon sobre el Señor de los Anillos podría ser interesante, otro de los protagonistas, Hugo Weaving, que daba vida a Elrond, y también conocido por ser uno de los actores de Matrix, ha cerrado la puerta a su participación o interés en ella de forma contundente.

Así, Hugo Weaving podría no regresar a la Tierra Media nunca más.

"De ninguna manera. Absolutamente no", Weaving ha confesado a Variety en una entrevista sobre si volvería a meterse en la piel del elfo Elrond en la próxima serie de Amazon sobre El señor de los anillos.

Weaving interpretó a la criatura fantástica en las trilogías El Señor de los Anillos y El Hobbit

Agrega que, sin embargo, sí habría interpretado de nuevo al antagonista Agente Smith de Neo en una cuarta película de la saga de Matrix.

"Nunca lo haría, no me interesa en absoluto"

"Matrix podría haber sucedido", declaró a la revista de entretenimiento estadounidense. "Pero El señor de los anillos, no, nunca lo haría, no me interesa en absoluto", agregó. "Me encantó estar en Nueva Zelanda con toda esa gente maravillosa, y fue como volver a tener una familia, pero en realidad, para ser honesto, creo que fue más que suficiente", ha zanjado el intérprete australiano, cerrando la puerta a la serie de Amazon.