Ruptura de Jose y Adelina, consolidada pareja de 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 13:10 - 6/09/2020 0 Comentarios

Jose le pidió matrimonio en el reality, pero ya no están juntos

Jose Sánchez y Adelina Seres ya no son pareja. Los ex concursantes de La isla de las tentaciones, reality revelación de este año, lo han comunicado a pesar de que hace no tanto subían fotos enamorados a Instagram.

A través de sus redes sociales, los dos han confirmado que ya no están juntos y han admitido que están pasando por difíciles momentos.

Lea también: Fani y Christofer, casados en Sálvame

El primero en comunicarlo públicamente ha sido Jose, que publicó este mensaje: "Como muchos estáis preguntando, os confirmo que Adelina y yo hemos terminado la relación. Están siendo días difíciles, así que os pido respeto. Muchas gracias a todos por vuestra preocupación". Y es que las alarmas habían saltado desde hace semanas, surgiendo rumores y preguntas de los seguidores.

No se sabe el motivo de la ruptura aún

Minutos después, Adelina escribía casi lo mismo en su respectivo perfil: "Como muchos habéis preguntado, os confirmo que José y yo hemos roto. Están siendo días difíciles, así que os pido respeto. Muchas gracias a todos por vuestra preocupación".

Ninguno ha revelado aún cuál es el verdadero motivo de su ruptura, ya que estaban prometidos, retrasaron su boda por el SARS-CoV-2 e incluso hace meses se rumoreaba que podían estar esperando un bebé.