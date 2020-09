Paz Padilla vuelve a Telecinco rompiendo su silencio sobre la muerte de su "alma gemela" en el 'Deluxe' Ecoteuve.es 10:43 - 6/09/2020 0 Comentarios

La entrevista, una de las más emotivas que se recuerdan

Paz Padilla habló en el Deluxe de la importancia de aceptar la muerte: "Yo solo quería que se fuera feliz, que su muerte fuera feliz". Asimismo, recordó la enfermedad, el día que su marido Antonio se fue y el legado que le dejó: el amor.

La presentadora de Sálvame, que da vida a Chusa en LQSA también, ha regresado a los platós de Telecinco para hablar del duro momento que ha atravesado en una entrevista como pocas se recuerdan.

Paz ha revelado ante la cámara que está triste pero que no ha dejado de sonreír y que este duro trago no le ha arrebatado las ganas de vivir: "Lloro, al igual que río, pero igual que viene, se va".

"Lo único que me ha dejado es amor"

La televisiva piensa que "si algo he aprendido es que lo amaba con locura, lo amo con locura y lo seguiré amando con locura. Lo único que me ha dejado, es amor. Es lo único que perdura".

Paz ha contestado a las preguntas de Jorge Javier Vázquez, y ha declarado que en ningún momento ha sentido rabia, y que comenzó un proceso de aceptación de la muerte, algo que le ha ayudado mucho durante estas últimas semanas tan duras.

Paz cuenta que, al principio, se pensó que lo que le sucedía a Antonio era estrés. Tras una resonancia, se descubrió que su marido tenía un tumor y que le quedaba muy poco tiempo: "Me lo dijo sin anestesia".

Llorar fuera de cámara y disimular ante ellas

Ningún compañero de Paz conocía la noticia de la enfermedad de Antonio y ella ha revelado cómo vivió esos meses en los que lloraba fuera de cámara y después disimulaba ante los demás.

La presentadora hizo todo lo posible por hacer que los últimos días de vida fueran felices: "No se ha muerto mi marido, se ha muerto mi alga gemela, el amor de mi vida. Es lo único que le he podido dar. Amor del bueno. Le decía 'te quiero y gracias', 24 horas al día".

Así, cuando Paz supo que Antonio iba a morir, que ni la quimioterapia ni la radioterapia conseguían salvarlo, ella se dedicó a hacerle feliz: "Quise que tuviera una muerte bonita, una despedida preciosa".

El día en el que Antonio falleció

Ese día, según ha contado la gaditana, quería estar a solas con él y que muriera en casa porque "en los hospitales te enseñan a vivir, pero no a morir".

Ella se dijo a sí misma que tenía que dejarlo marchar, que no podía aferrarse a él: "Me metí en la cama con él, le toqué el pecho y le dije "ya, mi amor, recuerda: cuando me toque ven por mí... y poco a poco, se fue yendo". Así, falleció, la mascota de la familia se subió a la cama, todos los presentes se dieron la mano y le desearon buen viaje: "Sacamos una botella de champagne y brindamos".

Rota por las imágenes con Antonio

La andaluza no ha querido ver imágenes junto a su marido antes de iniciar la entrevista porque sabía que le iban a afectar y no iba a poder contener el llanto.

Tras desahogarse con Jorge Javier, ha visionado un vídeo sobre su historia de amor y ha llorado al ver su preciosa boda en la playa.

Después, ha confesado que tiene muchas ganas de vivir y ha recordado lo importante que es el humor.