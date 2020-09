Una ex 'GH VIP', amenazada de muerte por no subir fotos eróticas más explícitas Ecoteuve.es 6/09/2020 - 9:59 0 Comentarios

La también ex de Omar Montes está sufriendo acoso por usar OnlyFans

La app para cobrar a los seguidores por subir contenido íntimo en imágenes OnlyFans es uno de los temas estrella del universo de Telecinco estas semanas. Si Sálvame se hacía eco de que Mari Cielo Pajares ha tenido que recurrir a esta red social para obtener ingresos y que Daniela Blume, de momento, está encantada porque ha llegado a ganar 20.000 euros en un día, ahora ha sido el turno de la ex de GH VIP Nuria Martínez, que recibe amenazas por el uso de esta aplicación.

Y es que este sábado, apenas un día después de que Daniela Blume hablara maravillas de la app OnlyFans, la exconcursante de Gran Hermano VIP 7 y ex de Omar Montes, Nuria Martínez, ha asegurado que recibió amenazas de muerte por no subir contenido más explícito.

Lea también: Daniela Blume, a Jorge Javier sobre su venta en una app de fotos íntimas y lencería usada: "20.000e en un día"

Según ha declarado a Socialité la ex concursante conocida como Nuria MH, ella misma ha vivido el lado más oscuro de la app donde sus followers pagan por ver sus fotos eróticas. Así, ha contado en el formato de La Fábrica de la Tele sus peores experiencias con dicha aplicación hasta ahora.

"Si no pasaba algo explícito amenazaban con matarme"

"Si no pasaba a algo más explícito me amenazaban con que me iban a matar", ha desvelado a María Patiño.

"Necesitaban ver más fotos mías. Todo el mundo puede pasar tus fotos por ahí... A mí me han enviado mensajes privados de Instagram diciéndome que tendré el coche quemado al día siguiente, me he encontrado notas en el coche...", ha contado.

Eso sí, también ha admitido que con esa aplicación ha llegado a ganar más de 4.000 euros al mes ya que, además de tener suscriptores/seguidores, puede vender fotos personalizadas dedicadas.