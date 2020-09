Mónica Carrillo ('Antena 3 Noticias') revela que le han detectado cáncer Ecoteuve.es 5/09/2020 - 21:39 0 Comentarios

El motivo de su ausencia en Antena 3

Mónica Carrillo, presentadora de Antena 3 Noticias Fin de Semana, ha desvelado que su ausencia en los últimos meses ha sido por un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel en la nariz.

Aunque suele ser muy discreta con su vida privada, ha explicado que lo hace "para dar visibilidad", coincidiendo con el primer día que ha vuelto a su puesto en el informativo.

"Si tienen un minuto, les voy a contar una breve historia". Así empieza el hilo de Twitter de Mónica Carrillo en el que explica lo que le ha pasado en los últimos dos meses en los que no se la ha visto presentando.

Según la periodista, a principios de junio acudió al dermatólogo en la que fue su primera salida tras el confinamiento porque notaba una pequeña herida que "no terminaba de cicatrizar" desde hace un par de meses.

"Se trataba de un carcinoma basocelular"

Fue entonces cuando se enteró de que padecía cáncer: "Finalmente, el cirujano me confirmó que se trataba de un carcinoma basocelular, un tipo de cáncer de piel localizado en la nariz".

Ese día se lo extirparon y comenzó a recuperarse.

"Este verano atípico para todos lo ha sido también en este sentido para mí. Protección solar, apósitos, gorras y grandes dosis de paciencia y confianza. En estas situaciones nos ponemos a prueba nosotros y también las personas que nos rodean", describe en el hilo.

También ha afirmado sentirse arropada: "Tengo la suerte de estar maravillosamente rodeada en lo personal y lo profesional, así que este apoyo ha sido fundamental para mí. Quienes me conocen saben que no soy dada a contar detalles de mi intimidad, pero no en esta ocasión creo que puede servir para dar visibilidad".

"Imperfecciones", "zarpazos"...

"La vida, como nosotros, está llena de imperfecciones que hacen que este juego sea apasionante", añade, y hace referencia a tres fotografías sobre su aspecto, "sin filtros ni retoques".

"En ocasiones, la vida nos da zarpazos. Creo firmemente que somos todo lo que nos ha hecho llegar hasta aquí. A partir de ahora, a mí me acompañará este arañazo en el rostro. Ya nos estamos acostumbrando y creo que incluso nos caemos bien", declara, yzanja: "Me aplico la filosofía japonesa del kintsugi: el arte de reparar la cerámica con resina de oro para evidenciar que los defectos forman parte de nosotros y, en ocasiones, son las más grandes virtudes. Cuídense, vayan a revisión y protéjanse del sol. Salud".