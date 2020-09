Daniela Blume, a Jorge Javier sobre su venta de fotos eróticas y lencería usada: "20.000e en un día" Ecoteuve.es 16:20 - 5/09/2020 0 Comentarios

Daniela Blume cuenta cuánto factura con la red erótica OnlyFans

Daniela Blume, ex GH VIP 5 y ex locutora de Ponte a prueba, el programa de Europa FM, ha dejado boquiabierto a todo Sálvame a contarles cuánto gana en la app OnlyFans, una mezcla entre Patreon e Instagram donde la gente vende sus fotos y vídeos sexuales a sus seguidores. Además, ha confesado que manda a sus seguidores ropa interior usada.

Blume explicó en Sálvame este viernes que las personas que se suscriben a su canal de OnlyFans, la red social de pago de contenido erótico, "reciben lo que vería mi pareja (...) sería como el confesionario y el Super, pero en sexual, de mi vida privada", dijo en analogía a Gran Hermano.

Lea también: Mari Cielo Pajares confiesa por qué vende fotos eróticas en OnlyFans

La que fuera colaboradora de Crónicas Marcianas contó que está constantemente publicando contenido erótico, apostando por contenido real en cada una de sus publicaciones.

20.000 euros en 24 horas por fotos eróticas

Esta forma de gestionar el canal le está proporcionando grandes cuantías económicas y es que, tal y como confesó en Sálvame, ha llegado a cobrar hasta 20.000 euros en un solo día.

"A mí me parece increíble (...), eso me pasó el primer día, cuando subí una foto de plano detalle de mis pechos. En 24 horas gané eso y yo dije: este lugar es increíble", explicó Blume ante las preguntas de Jorge Javier Vázquez y los tertulianos.

Blume confesó que nunca ha entrado en otros perfiles "y por tanto no sé como funcionan", por ello tiene claro que su forma de llevar la cuenta puede que sea diferente a la de otras televisivas.

"Abro la puerta a mi vida íntima, muestro cómo vivo mi sexualidad, no tengo ninguna regla y lo hago según mi intuición, hago lo que me hace sentir bien", aclaró la catalana.

Ha conocido allí a personas interesantes

Declaró que nunca ha llegado a quedar con nadie de la plataforma, aunque sí confesó haber "conocido a personas que me han interesado personalmente".

Además, reveló que con muchos followers de su OnlyFans se sintió "muy apoyada (...) muchos de ellos se suscribieron sin yo darles nada".

Lea también: La tía de Fani insinúa en Sálvame que ambas fueron escorts en Aravaca

Confesó que lo más raro que le han pedido es enviarles ropa interior usada: "Muchas veces no la puedo enviar usada porque no me da la vida a usar toda la que me piden", zanjó la colaboradora de televisión.