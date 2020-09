Ana Morgade (ex zapeadora), de 'Yu, no te pierdas nada', embarazada Ecoteuve.es 5/09/2020 - 13:33 0 Comentarios

La cómica lo ha anunciado con una imagen

La presentadora de Yu, no te pierdas nada, humorista y ex de Zapeando está embarazada y lo ha anunciado con una foto en sus redes sociales, donde también ha tenido que aclarar que esta vez no es un error y sí que está esperando un bebé, ya que una foto suya de hace un tiempo generó rumores de embarazo.

La televisiva ha publicado una foto en su Twitter frente al espejo y con el siguiente mensaje adjunto: "En esta foto salen dos personas".

Morgade, con 40 años, también ha compartido la buena noticia en otras redes: "Me siento feliz y afortunada, y tenía unas ganas locas de compartirlo, titis", ha comentado en su Instagram.

Obligada a reconfirmarlo por rumores pasados

Tras la buena nueva le ha tocado reconfirmar, eso sí. Hace un tiempo una foto suya en Instagram dio lugar a rumores que resultaron ser inciertos en cuanto a que estaba embarazada "Pero esta vez no es simulacro".

En esta foto salen dos personas.

En esta foto salen dos personas.

?????? — ana morgade (@ana_morgade) September 5, 2020