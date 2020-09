Nacho Mangut cae eliminado de 'Pasapalabra' tras 79 programas y su histórico duelo con Pablo Díaz Ecoteuve.es 4/09/2020 - 19:24 | 20:09 - 4/09/20 0 Comentarios

El extremo culmina su segunda etapa en el concurso al caer por la lucha de la silla azul

"La próxima semana va a pasar algo que no te va a dejar indiferente". Efectivamente, los malos presagios se han confirmado. Los seguidores de Pasapalabra están de 'luto' porque Nacho Mangut ha quedado eliminado al caer por la pelea de la silla azul después de 79 programas, en los que ha acumulado 49.800 euros.

Su verdugo ha sido Jaime, un vallisoletano que sueña con ser astronauta. Pablo, su rival durante las últimas semanas, ha lamentado su eliminación: "Espero que vuelva algún día, le deseo todo lo mejor. De verdad un aplauso enorme para Nacho".

Lea también: Roberto Leal anuncia que tiene coronavirus: Manel Fuentes será su sustituto en 'Pasapalabra'

Roberto Leal le ha dedicado unas cariñosísimas palabras que provocado que Nacho llorara: "Lo más importante es que a mí me has ayudado muchísimo desde el principio. Para mí eres un colega. Has jugado fenomenal". "Gracias al programa por contar conmigo desde e primer día. Lo he hecho lo mejor que he podido", ha dicho entre lágrimas él ante los halagos de todos. "Nacho volverá", ha rematado el presentador.

Nacho vuelve a decir adiós a Pasapalabra. Procedente de Badajoz, fue concursante en Telecinco, además de participar en la versión familiar que se hizo. De haber ganado el bote, hubiera invitado a sus amigos a "unas vacaciones". Es Profesor de la Universidad Rey Juan Carlos y sus aficiones son jugar al fútbol (es seguidor del Real Madrid) y tocar el piano.

Los espectaculares duelos entre Nacho y Pablo han hecho que Pasapalabra vaya como un tiro en las tardes de Antena 3 superando a Sálvame en audiencia y dando el liderazgo al informativo de Vicente Vallés. De hecho, el concurso enlazó dos récords de share este miércoles y jueves.

Lea también: 'Antena 3 Noticias' caza a 'Informativos Telecinco' en prime time y lidera con el impulso de 'Pasapalabra'