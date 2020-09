Isabel Pantoja quiere dar las Campanadas con Jorge Javier en Telecinco: "Fueron las más vistas y lo volverían a ser" Adrián Ruiz 4/09/2020 - 15:04 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la cantante en la presentación de 'Idol Kids'

Isabel Pantoja vuelve a coger oxígeno después de un año de lo más complicado por la crisis del coronavirus que ha afectado duramente a la población española. La cantante debuta el próximo lunes 7 de septiembre como jueza de Idol Kids después de estar, según sus propias palabras, confinada desde que se desató la pandemia en nuestro país.

"Yo salí ayer por primera vez de mi casa después de seis meses y medio", ha confesado la artista en la rueda de prensa de presentación del talent musical de Mediaset en la que ha estado presente ECOTEUVE.ES. En ella, la tonadillera ha hablado de lo "mágico" que ha sido para ella la experiencia de formar parte del jurado del programa, en el que estará acompañada del productor y DJ Carlos Jean y de la cantante Edurne.

Pantoja se ha mostrado muy ilusionada con los proyectos que tiene por delante y ha dejado claro que estaría encantada de cerrar este año tan complicado por todo lo alto dando de nuevo las Campanadas de Mediaset. "A mí sí me gustaría, a mí sí. Ya fueron las más vistas de esta cadena y volverían a serlo. Seguro", ha declarado a la pregunta de este medio sobre si estaría dispuesta a dar las uvas en compañía de Jorge Javier Vázquez.

"Me has preguntado por una persona en concreto, pero tengo a mí Jesús Vázquez también aquí... ¡tengo dos Vázquez!", ha querido puntualizar, en deferencia con el presentador de Idol Kids. "Algún Vázquez le pondrán. Todo queda en Vázquez", ha añadido el gallego entre risas. "Que sea lo que Dios quiera, mi alma", ha sentenciado Isabel Pantoja, que quiere repetir hazaña en Telecinco "aunque no haya nadie en la Puerta del Sol". "Dios quiera que esto [la pandemia] se vaya un poquito... por ahí".