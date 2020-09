"Me entero por ustedes, yo no sé nada": Joaquín Prat pone en apuros a Isabel Pantoja en directo Ecoteuve.es 4/09/2020 - 14:13 0 Comentarios

El presentador pregunta a la juez de 'Idol Kids' por la boda de su hija Isa P.

Telecinco estrenará Idol Kids este lunes 7 con Isabel Pantoja en el jurado como principal atractivo. La cadena ha hecho la promoción (una vez más) del talent infantil, en la que ha estado presente la tonadillera. "He reído, he llorado y me veía tan reflejada en esos niños y esas niñas que salían a cantar", ha dicho en una conexión para El programa de verano.

Una vez que Joaquín Prat había hablado con Jesús Vázquez, Edurne y Carlos Jean, ha querido poner en aprietos a la tonadillera. "Isabel, aprovecho. ¿El verano bien? ¿Tranquila? Isa dice que se casa, ¿cómo lo ves?".

"Yo me entero pos ustedes. A mí no me han dicho nada", ha respondido Pantoja entre risas y algo incómoda, a lo que el presentador ha seguido insistiendo: "¡Qué va a ser una boda de tres días en Marrakech!".

¡Ohú! Qué larga, ¿no?", ha soltado prefiriendo no mojarse mientras que Jesús Vázquez echaba más leña al fuego: "Ahora se lo preguntamos a Asraf, que ha venido como reportero [para Ya es mediodía]". "Yo espero que cuando sea cierto que me lo diga por lo menos para que me dé tiempo a hacerme el traje", ha rematado.

