Iker Jiménez: "Los que ahora se meten con los negacionistas fueron los primeros que se reían del virus" Marco Almodóvar 10:25 - 5/09/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES charla con el presentador por su especial de 'Cuarto Milenio' sobre el coronavirus

"He visto con mis propios ojos al coronavirus atacar a la célula como si fuera Atila"

Porter: "Si hubiéramos visto más la muerte, no estaríamos ahora haciendo el chorra"

Si hay un periodista que ha tratado el coronavirus desde todas sus aristas ese ha sido Iker Jiménez. El presentador vuelve este domingo a la televisión con Cuarto Milenio, donde allá por febrero, varios científicos y colaboradores avisaron del peligro que tenía el nuevo coronavirus y de lo que podría ocurrir. Alarmista le llamaron.

Aunque el programa dejó de emitirse por las circunstancias sanitarias, Iker y Carmen Porter siguieron informando "con honestidad" en su canal de YouTube, primero en Milenio Live y luego con La estirpe de los libres. Habló de la importancia de llevar mascarillas (cuando se nos decía que no hacían falta) y gafas protectoras; se 'metió' en el laboratorio de Wuhan... Y siempre apoyado de sus 'colegas'. "No, no lo dice Iker, lo dicen los científicos", repite una y otra vez.

Lea también: "Esto existe y no es ningún invento": Íker Jiménez enseña el laboratorio de Wuhan y muestra patentes de coronavirus

Lo único que le faltaba es ir al Origen. Esto es lo que ha hecho en el especial de Cuarto Milenio que se emite este domingo en prime time en Cuatro y con el que abre la temporada número 15. "Quería demostrar que el virus existía", asegura. ¿Cómo? Viéndolo con sus propios ojos. Gracias al coronel del Ejército Martín Otero, Iker consiguió el permiso para colarse en un centro de investigación de zoonosis nivel 4, es decir, el mismo que el de Wuhan.

"Lo que más me ha sorprendido es el virus actuando directamente sobre la célula. No es una recreación. Son los cultivos de las células siendo atacadas por este especie de Atila. Ver eso es impresionante", cuenta Iker verdaderamente impresionado tras ver neveras donde están virus tan letales como el Ántrax o el ébola.

En Origen, además, un equipo de Cuarto Milenio viaja a Wuhan para mostrar su famoso mercado de mariscos. "Hemos tenido contactos con disidentes chinos". El programa seguirá hablando sobre coronavirus el domingo siguiente con Horizonte.

Lea también: ¿Censuraron a Iker Jiménez y 'Cuarto Milenio' por el coronavirus? "Nunca me han dado tanta confianza como en Mediaset"

¿Qué piensan Iker Jiménez y Carmen Porter sobre los negacionistas?

"No tengo bandera ni partido, tengo a mi público y mi programa. He sido calificado de derechas y de todo lo contrario". Iker Jiménez ha sido lapidado y hasta se ha llegado a decir que ha alimentado los discursos de la ultraderecha. También fue atacado por quienes defienden la Plandemia. "La infoxicación desde febrero hasta ahora ha sido impresionante. Ahora está muy bonito meterse con los negacionistas, pero los primeros negacionistas fueron casi todos por reírse de esto", dice.

Y ahora, ¿darán voz en Cuarto Milenio a los negacionistas como lo están haciendo otros espacios de Mediaset? Carmen Porter lo tiene claro: "No. Ya les hemos dado la suficiente voz en YouTube. Creemos que no es bueno difundir este mensaje en un medio tan masivo como la televisión. No se puede estar jugando con la salud de las personas".

Lea también: "Ahora me reúno con Sánchez, soy masón y amigo de Soros": Iker Jiménez combate la 'plandemia' del coronavirus

"Su discurso no se sostiene, cuando han hablado lo hemos intentado verificar, pero ninguna de las afirmaciones que hacían eran cierta", añade ella a lo que él se atreve a opinar que el negacionismo "no se va a erradicar y seguramente va a aumentar porque la gente que cree en sus convicciones no deja de creer".

<p><p>

Iker Jiménez: "Contar la verdad nunca es alarmismo"

Iker y Carmen se resignan asegurando que los ciudadanos no han visto en televisión la crudeza con la que el maldito bicho nos ha golpeado. Mientras nos llegaban imágenes dantescas de otros países de camiones frigoríficos llenos de cadáveres (en España también los ha habido), aquí se han intentado tapar. "Si hubiéramos visto más la muerte, no estaríamos ahora haciendo el chorra", apunta Porter.

Lea también: Iker Jiménez busca al huésped del coronavirus: del murciélago de herradura a los recolectores de guano

"Informar no es alarmar. Contar las cosas como tal está pasando no es alarmar. Tal vez si hubiéramos alarmado antes a la población no hubiera habido manifestaciones, ni conciertos...", señala la periodista, a lo que Iker coincide: "Nos hemos vuelto de una piel tan fina que te llaman alarmista por decir verdades como esta. Contar la verdad nunca es alarmismo".

"He oído, y me da igual el partido, la comunidad, el gobierno estatal que va a haber el 100% de seguridad con la reapertura de los colegios. Eso quiere decir que o eres un necio, o no sabes cómo se transmite un virus. ¿Pero cómo puedes asegurar eso? El resumen es que este virus, que yo pensaba que iba a sacar lazos de nosotros, ha desnudado las vigas del sistema: nuestros horarios, trabajos, aficiones, relaciones Pero a la gente no hay que taparla como a un rebaño", remata el presentador.