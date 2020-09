Nuevo varapalo para Cristina Pedroche: Pablo Motos se carga su criticada sección en 'El Hormiguero' Ecoteuve.es 4/09/2020 - 12:43 0 Comentarios

La vallecana desaparece del plantel de colaboradores del programa de Antena 3

Tamara Falcó, Carlos Iglesias y Twin Melody son los nuevos fichajes

El valenciano mantendrá la tertulia con la que atizaba al Gobierno de Sánchez

A partir del lunes, el público volverá a divertirse con El Hormiguero 3.0. El programa capitaneado de Antena 3, líder de su franja durante seis años consecutivos, regresa a partir del próximo lunes 7 de septiembre con el estreno de su temporada 15. Un nuevo curso que está plagado de grandes novedades y en el que volveremos a ver las secciones de más éxito y a los colaboradores más queridos por el público.

A causa del Coronavirus, El Hormiguero 3.0 paralizó sus emisiones durante una semana en marzo. Sin embargo, el programa regresó renovado, con nuevas secciones y adaptado a los nuevos tiempos para respetar todas las medidas sanitarias. Así nació una tertulia con colaboradores que se mantendrá durante esta temporada debido a la gran aceptación del público.

Después de cerrar su último curso como el programa más visto de la televisión, El Hormiguero 3.0 llega cargado de novedades. El último año ha enseñado mucho sobre cómo adaptarse a los nuevos tiempos en la televisión y el programa de Antena 3 ha sabido encontrar nuevas fórmulas que le han gustado mucho a la audiencia.

Los novedades de El Hormiguero

Tamara Falcó, nueva tertuliana de El Hormiguero 3.0

Debido a la pandemia, El Hormiguero se tuvo que reinventar y de ahí surgieron las tertulias, que cambiaron radicalmente el formato del programa y que el público recibió con entusiasmo. En esta nueva temporada seguirán siendo parte fundamental del show. Tamara Falcó se unirá a los ya habituales tertulianos Nuria Roca, Juan del Val, Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita.

Carlos Iglesias

El famoso cómico y director de cine ha decidido que su sección sea secreta. Y un secreto, si se cuenta, deja de serlo. Para descubrirlo hay que ver 'El Hormiguero 3.0'.

Twin Melody: Tik Tok asalta la televisión

La nueva red social TikTok ha revolucionado el mundo adolescente. De entre sus estrellas destacan las españolas Twin Melody: dos gemelas cargadas de energía y con millones de seguidores en Internet. ¿Conseguirán conquistar al público televisivo? Las Twin Melody enseñarán las nuevas tendencias a la gente que no se entera, empezando por Pablo Motos.

Las batallitas de Jorge Salvador

Jorge Salvador fue una revelación durante los meses de confinamiento contando los secretos de El Hormiguero. Esta temporada seguirá contando sus historias y nos traerá los discos más vergonzosos que ha atesorado durante años.

El Hormiguero. La película

Como cada temporada, El Hormiguero 3.0 comenzará con una película rodada a lo largo de todo el año, que se hace viral cada septiembre. En esta ocasión estrenan Hormigueddon: misión espacial: Un meteorito se dirige a la Tierra. Lo único que faltaba en 2020. ¿Podrán todos los invitados que han pasado por el plató salvarnos de esta situación?

El regreso de los colaboradores

Pilar Rubio ya está entrenando duramente para poder cumplir con sus retos extremos en El Hormiguero. Además, seguirá informando de las tendencias de moda antes que nadie.

Nuria Roca se reveló la temporada pasada como la peor maga del mundo, un logro difícil de conseguir. Nuria es la mezcla perfecta entre David Copperfield y Pepe Viyuela.

El Monaguillo, a pesar de su constante preocupación por la renovación, volverá con los objetos más extraños de Japón. Aunque sea uno de los personajes más queridos por la audiencia, nunca se sabe si se le renovará el contrato o no. ¿Qué pasará?

Dani Rovira seguirá rescatando perros abandonados para buscarles una nueva familia en la que ser felices.

Marta Hazas continuará con sus brillantes Ide-Hazas para hacernos la vida más fácil a todos.

Carlos Latre vendrá cada semana a parodiar a los mejores personajes del momento.

Luis Piedrahita estrenará una innovadora sección de magia, con cartas que "hablan". También seguirá con su sección "¿A quién va a creer usted, a sus ojos o a mí?"

Yi Bing nos seguirá trayendo las mejores curiosidades y noticias de China.

Marron traerá como siempre toda la innovación y la ciencia más interesante del planeta.

Juan y Damián volverán con sus disparatados sketches y doblajes de actualidad.

Jandro, de nuevo, inventará ilusiones personalizadas para los invitados del programa.

Cristina Pardo nos traerá la actualidad política sin filtros ni edulcorantes. En estos momentos de confusión, la verdad es muy valiosa.

El Juez Resines dicta sentencia sobre los temas en los que nadie se atreve a mojarse.

El espía tecnológico: ¿Internet nos espía? Suko y su equipo de contraespionaje nos mostrarán el lado oscuro de la tecnología.

El Mago Yunke, ídolo de masas en China, seguirá estrenando en El Hormiguero 3.0 sus efectos mágicos más espectaculares.

Manolo Sarria y su "Ruleta Loca", la única ruleta que va aleatoriamente hacia delante y hacia atrás y lo mismo te da un premio que te lo quita.

Y todo esto será comentado, como siempre, por las hormigas más queridas de la tele: Trancas, Barrancas y Petancas.

Motos se carga la criticada sección de Pedroche

De esta forma, El Hormiguero no confirma de forma oficial la continuidad de Cristina Pedroche, cuya sección en el programa no ha tenido una gran acogida entre los espectadores de Antena 3. Cada vez que la vallecana aparece en el programa de Pablo Motos, las redes se llenan de críticas ante los retos "absurdos" que debe afrontar la presentadora.

Sin embargo, esto no significa, en principio, que Pedroche no pueda regresar como colaboradora del valenciano. Fuentes de la productora han asegurado a Vertele que el equipo se encuentra trabajando en una nueva sección, por lo que no descarta que pueda volver en el futuro.