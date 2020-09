Patricia Pardo, al borde del llanto en su último día en 'El Programa del Verano': "Ha sido un placer" Ecoteuve.es 4/09/2020 - 12:01 0 Comentarios

La gallega devuelve el testigo a Ana Rosa Quintana como presentadora

Patricia Pardo y Ana Terradillos han vivido este viernes su último día al frente de El Programa del Verano, labor que llevan desempeñando durante los últimos tres años. Ambas devuelven el testigo a Ana Rosa Quintana, que volverá el próximo lunes a su matinal tras disfrutar de unas largas vacaciones de verano.

Mientras Terradillos daba paso a su compañera, aprovechó para agradecer a los espectadores su fidelidad y despedirse de la gallega delante de las cámaras del programa. "Ha sido un placer y un verano de éxito, por eso quiero agradecérselo a todos los que nos han acompañado. Nos hemos sentido muy arropados. Hemos visto que demandaban información y esperamos haber estado a la altura. Un beso", afirmó la conductora de la mesa de debate político.

"Al final me emociono.Te estaba mirando de reojo y pidiendo que no me dijeras nada porque al final lloro", respondió enseguida una emocionada Patricia Pardo, al borde del llanto después de un verano complicado por la crisis del coronavirus que mantiene en jaque a todo el planeta por los múltiples rebrotes que se han producido tras el final de la cuarentena.