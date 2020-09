TVE, líder de la noche del jueves: arrasa con la Selección (22,2%) y vence con 'Doble Traición' (10,2%) Ecoteuve.es 4/09/2020 - 9:13 0 Comentarios

La 1 se impone en el 'prime time' con el fútbol y la emisión de la película

TVE vivió un exitoso primer jueves de septiembre al imponerse en el prime time al resto de cadenas. La 1 logró arrasar con el encuentro de fútbol entre España y Alemania, que registró un gran 22,2% de share, y se impuso por la mínima a sus rivales con la emisión de la película Doble Traición (10,2%). Audiencias completas, jueves 3 de septiembre de 2020.

La 1

UEFA Nations League: Alemania-España: 22.2% y 2.827.000

Cine: Doble traición: 10.2% y 1.170.000

Antena 3

El Hormiguero (Reposición): 10% y 1.403.000

La saga de Casteel: 9.9% y 984.000

Telecinco

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition (Reposición): 6.4% y 907.000

Ven a cenar conmigo: Gourmet edition (Reposición): 7.3% y 936.000

Cuatro

First Dates: 6.8% y 947.000

Mentes criminales: 5.6% y 698.000

La Sexta

El Intermedio: The very best: 3.7% y 511.000

Pesadilla en la cocina (Reposición): 5.5% y 666.000

La 2

Los bastardos de Pizzofalcone: 3.9% y 522.000