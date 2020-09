Jorge Javier llama a la tauromaquia "vergüenza nacional" y Belén Esteban estalla: "No me quiero pelear contigo" Ecoteuve.es 3/09/2020 - 20:20 0 Comentarios

El presentador y la tertuliana de 'Sálvame' amagan con una nueva bronc

Aprovechando que Rafa Mora iba disfrazado de torero para su actuación musical en La Verbena de Sálvame, Jorge Javier Vázquez ha querido enseñar la reivindicativa mascarilla que había decidido llevar hoy al programa. En ella, aparecía un mensaje en contra de la tauromaquia, a la que definía como "tortura medieval, vergüenza nacional".

Enseguida, se pudo oír la voz de fondo de Belén Esteban, mostrándose en desacuerdo con lo que acababa de decir. "De verdad... de verdad... No contesto porque no me quiero pelear otra vez contigo, pero de verdad...", empezó diciendo indignada la tertuliana. "Pero podemos opinar distinto, ¿eh? A ver si ahora nos va a tener que gustar a todos los toros", le hizo saber el presentador.

"Tú dices que es maltrato animal. Yo no soy taurina y no voy a los toros, pero creo que los toros no habría que quitarlos", defendió la de San Blas mientras Jorge Javier insistía. "Oye, pero la gente puede discrepar, ¿eh? Pero yo creo que ha llegado el momento en el que preguntar no es malo. Ha llegado el momento de preguntar a la gente si quiere toros o no. El otro día vi en la televisión una plaza de toros en Quito que habían reconvertido en un reguetonódromo", celebró el presentador.