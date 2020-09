Jorge Javier se mofa de Ana Soria y Enrique Ponce con un ácido chiste: "Está encantada con la vuelta al cole" Ecoteuve.es 3/09/2020 - 19:44 1 Comentario

El presentador de 'Sálvame' lanza una pullita al torero y su joven pareja

Jorge Javier Vázquez ha vuelto con las pilas cargadas a Sálvame después de sus vacaciones de verano. El presentador ha sorprendido este jueves a los espectadores de Telecinco, lanzando una ácida pulla a Enrique Ponce y Ana Soria por la diferencia de edad que existe entre la que ha sido una de las parejas del verano.

El chiste fue lanzado por el catalán en el momento en el que el programa se disponía a hacerse eco de la romántica felicitación que el torero ha dedicado a su novia en las redes sociales. "Hoy es el cumpleaños de Ana Soria... que está encantada con la vuelta al cole", soltó entre risas Jorge Javier antes de ver unas imágenes que repasaban cómo estaba celebrando Soria su 22 aniversario de vida.

Lea también: Enrique Ponce y Ana Soria se cuelan en el informativo de Pedro Piqueras en Telecinco

Al devolver la conexión con plató, Jorge Javier quiso romper una lanza a favor del diestro: "Yo veo a Enrique Ponce y lo entiendo. Llega un momento de tu vida en el que piensas que se va a acabar y quiere aprovechar", defendió el presentador, que no entiende la obsesión del torero con hablar con toda la prensa del corazón.

Jorge Javier rompe una lanza a favor de Enrique Ponce

"Yo soy él y pongo tierra de por medio y me voy a pasármelo bien con mi novia. No entiendo por qué tiene que hablar con periodistas", continuó defendiendo antes de pedirle que deje de maltratar a los toros. "En las plazas que no cumpla, cuanto menos torees mejor. Dedícate al amor, haz el amor y no a la guerra. No torees más", dijo irónico el catalán.

Finalmente, Jorge Javier volvió a defender el amor sin importar la edad entre los integrantes de la pareja. "Pudiendo elegir, teniendo 50 recién cumplidos, me quedo antes con uno de 25 que con uno de mi misma edad. Pudiendo elegir... Cuando aparece alguien en tu vida así, nos volvemos locos y hacemos cosas que jamás pensamos que haríamos", concluyó el periodista.