"¡A callar, inútil!": una espontánea se lía a gritos contra Risto Mejide para defender al médico negacionista Ecoteuve.es 3/09/2020 - 18:19 0 Comentarios

Una señora interrumpe en directo 'Todo es mentira' para cargar contra el catalán

Risto Mejide ha vivido este jueves un desagradable momento cuando una espontánea se ha colado en una conexión en directo en Todo es mentira. Todo sucedió cuando el presentador entrevistaba al abogado del médico negacionista al que denunció ayer el programa de Cuatro por falsificar informes médicos que eximan a sus clientes de llevar la mascarilla por la calle.

Antes de despedir la conexión, una señora salió de un bar próximo en el que estaba viendo el programa para liarse a gritos contra Risto Mejide y el equipo de Mediaset. "¡A ti también te hemos pillado con el carrito del helado, guapo!", empezó a exclamar detrás del entrevistado.

"No te metas con la gente honrada. Ese señor lleva conmigo desde el año 73 y yo estoy buena por este señor. Y hay gente que le debe dinero en este Coslada. ¿Por qué no lo decís? ¿Todo es mentira? ¡Tuya es la mentira! ¡Tuya y de los que tienes ahí al lado", aseguró la espontánea, increpando con dureza al catalán y sus tertulianos.

"Vete a por los políticos, vete a por el coletas. Vete a ver qué ha hecho 'el coletas' y el PSOE, que nos tienen abandonados. En todo Madrid estamos abandonados. No tenemos Sanidad, no tenemos mascarillas. Madrid está abandonada. Está todo lleno de delincuencia. Ahí es donde tienes que tirar, no a una clínica en la que lleva trabajando muchos años este señor", defendió la mujer, ignorando que las competencias en Sanidad las tiene la Comunidad de Madrid gobernada por el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso.

"Así que inútil, ¡a callar! Tenéis mucho mucho que callar toda la televisión", concluyó la defensora del presunto falsificador antes de marcharse enfadada. "Que no se preocupe la señora, que en la Comunidad de Madrid pronto van a tener noticias de ella", aseguró Risto tras dejarla hablar durante varios minutos. "Yo si quieres le falto al coleta durante un rato", le propuso Miguel Lago al presentador, que le recordó que no hacía falta, ya que "lo hemos hecho durante muchos programas".