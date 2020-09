Mercedes Milá: "Me ha extrañado la agresividad de Miguel Bosé. Le he dicho que no estoy de acuerdo pero le quiero igual" David Saiz 3/09/2020 - 16:36 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a la presentadora en el FesTVal de Vitoria

Pide al rey Juan Carlos que conceda "una entrevista de verdad, sin condiciones, cara a cara con la gente"

La periodista sigue en Movistar+ pero ha recibido ofertas de otras cadenas

Mercedes Milá no está de acuerdo con la postura que Miguel Bosé ha mostrado en las últimas semanas respecto al coronaviris. "Me ha extrañado enormemente la agresividad con la que él ha entrado en este terreno", confiesa a ECOTEUVE.ES en el FesTVal de Vitoria. "Respeto su postura, pero su fama le obliga a matizar frente a un pandemia como la que sufrimos", se sincera.

"Creo que sus mensajes han ido variando y hemos ido viendo cómo él, al final, concreta en algo pero es menos agresivo que al principio", comenta sobre la actitud del cantante, a quien le une una estrecha amistad. "Me cuesta muchísimo hablar de Miguel sin estar de acuerdo con él, porque siempre lo estoy. En esta ocasión no, aunque le quiero igual. Es mi amigo y le adoro", sentencia.

Lea también: Jesús Calleja se defiende de las críticas por su última foto con Mercedes Milá

Mercedes Milá explica que no han hablado a menudo sobre el tema, pero sí lo han hecho recientemente. "Solo hemos hablado un día que él me explicó su postura y dije que no estaba de acuerdo. Le he respetado, pero no he dicho nada porque ya me imaginaba que esto se iba a hacer muy grande en el momento que dijese cualquier cosa", señala. "También creo que es muy honesto por su parte ir enterándose [de la información sobre el coronavirus] y matizar lo que decía".

Milá vuelve a Movistar+ pero tiene ofertas de otras cadenas

Mercedes Milá ha pasado los últimos meses en Menorca, donde se confinó cuando se decretó el estado de alarma. Con la llegada de la nueva normalidad pudo recuperar la grabación del programa que presenta en Movistar+, cuyas nuevas entregas llegarán muy pronto.

Scott y Milá regresará con cuatro especiales sobre la música, el baile, la empatía animal y la familia. Este último es el que Mercedes ha presentado en el marco del FesTVal de Vitoria y en él muestra a parte de su familia, dos hermanos -no aparece Lorenzo Milá- y siete sobrinos que han querido contar cómo es su relación con la presentadora. "Me he quitado todas las fajas que me quedaban en el alma. Me abro en canal".

Mercedes Milá acaba de cumplir dos años ligada a Movistar. "Me siento muy bien tratada en la cadena", manifiesta la periodista, que también ha recibido ofertas de otras emisoras. "Algunas sí, tengo suerte en eso. Me sieguen llamando para plantearme proyectos y es emocionante que lo hagan con 69 años".

La pregunta era obligada. ¿De qué cadenas le han llegado propuestas?

No hay muchas. Puedes echar la imaginación al poder.

¿Mediaset le ha vuelto a llamar?

No.

¿Antena 3?

[Silencio]

Hay pocas cosas que Mercedes Milá no haya hecho en televisión. Aunque en los últimos años ha encontrado un placentero hueco en la plataforma de pago de Movistar, su vida profesional ha estado ligada en su mayor parte a las cadenas generalistas con programas en directo y, sobre todo, de entrevistas. Míticas son aquellas charlas que tenía a comienzos de los noventa con grandes personalidades de la cultura, la política o la farándula.

"Todo el mundo te decía que sí a las entrevistas, pero llegó un momento en que la gente empezó a decir que no, porque tenían miedo, estaban en manos de abogados, los departamentos de marketing les empezaron a decir que no salieran...", recuerda.

"Fue una pena", opina. Y, de repente, propone algo: "Yo creo que no tendría precio ni para nuestro país ni para él mismo, que el rey Juan Carlos hablara". "Que haga una entrevista de verdad, sin condiciones, cara a cara con la gente. Eso es una entrevista y eso es valor", explica. "Creo que lo debería hacer y sería histórico".

¿Le gustaría hacerla a usted?

Mucho.