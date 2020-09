Susi Caramelo confiesa que tiene coronavirus: "Fuerza a los que esto os ha sacudido" Ecoteuve.es 3/09/2020 - 15:41 0 Comentarios

La humorista desvela que ha dado positivo en una prueba de PCR

Movistar+ anunció el pasado viernes a través de sus redes sociales que las grabaciones de su programa Caramelo, que presenta Susi Caramelo, habían tenido que pararse debido a la detección de un positivo en coronavirus entre los miembros de su equipo, con la consecuente cancelación de su presentación en el FesTVal de Vitoria.

Ahora, casi una semana después, Susi Caramelo ha desvelado que ha dado positivo en Covid19 y que, por tanto, se encuentra aislada a la espera de pasar la enfermedad y poder retomar las grabaciones cuando el resultado de las pruebas le salga negativo. Como no podía ser de otra manera, Caramelo ha hecho gala de su gran sentido del humor para comunicar la noticia.

"Para todos los que pensabais que era una diosa, sabed que yo también he dado positivo en el primer PCR. Por suerte, me está pasando como con los 40, que no se me nota nada", ha explicado la catalana a través de su cuenta personal de Instagram antes de lamentar no poder estar en Vitoria en el FesTVal que se celebra esta semana en el País Vasco y al que ha acudido ECOTEUVE.ES.

"Siento no poder estar hoy en el FesTVal donde tenía que presentar mi programa Caramelo, pero por lo menos estoy presente en vuestros tranvías. Daos una vueltecita por Vitoria a mi salud", comenta. "¡No os podéis imaginar la cantidad de ideas locas que tenemos de volver! Cada uno va a ser completamente distinto", ha avanzado sobre las nuevas entregas de su programa.

"Así esperadme ahí fuera, no os vayáis, no persigáis ídolos de barrio. Ánimo y fuerza a todos aquellos a los que el Covid-19 os ha sacudido de distinta manera. Un beso fuerte y nos vemos muy pronto en Movistar+", concluye en su despedida en un mensaje de apoyo a los que han pasado por situaciones incluso peores que la de ella.