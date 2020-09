¿Censuraron a Iker Jiménez y 'Cuarto Milenio' por el coronavirus? "Nunca me han dado tanta confianza como en Mediaset" Marco Almodóvar 16:15 - 3/09/2020 0 Comentarios

El programa regresa este domingo a Cuatro en prime time (21.30) con 'Origen'

"Cuarto Milenio' no es un espacio donde dos pirados hablan de fantasmitas"

Iker Jiménez y Carmen Porter vuelven a la televisión este domingo 6 por todo lo alto con Cuarto Milenio. Lo hacen con un programa especial en prime time (21.30) sobre el Origen del coronavirus, al que hay que sumar otro, Horizonte, que se emitirá la semana que viene. En total, seis horas sobre el maldito virus.

Los periodistas han presentado ante los medios la nueva temporada del espacio decano de la cadena, la número 15, a través de una rueda de prensa virtual, en la que ha estado presente ECOTEUVE.ES, y donde han sacado pecho de lo que se dijo en los programas de febrero sobre el nuevo coronavirus y por lo que muchos les colgaron el cartel de "alarmistas".

Lea también: TVE va en serio: elimina el 'access' de forma definitiva y todo su prime time arrancará a las 22.15

Desde que se decretara el estado de alarma en marzo, Iker y Carmen han continuado emitiendo en su canal de YouTube convirtiéndose en protagonistas de la pandemia por su tratamiento mediático. De hecho, todo lo relacionado con ellos era noticia, un auténtico boom.

Por entonces, se anunció el cese de emisiones de Cuarto Milenio y muchos aprovecharon la ocasión para dar pábulo a las teorías conspiranoicas hablando de censura en redes sociales. "Lo dijimos desde el principio. No la hubo. Sabíamos lo que estaba pasando y no queríamos poner en riesgo a ninguna persona de nuestro equipo", dice Porter.

"Se dio la tormenta perfecta", añade Iker. "Una situación anómala, un programa que toca misterios y conspiraciones que, de repente, deja de emitirse". El presentador, que ya lo anunció en su día, propuso emitir desde casa pero "había una serie de circunstancias presupuestarias y de movilidad que no lo hicieron posible". De ahí, a que "desviaran" el programa a YouTube, primero con Milenio Live y luego con La estirpe de los libres.

¿Desaprovechó Mediaset una oportunidad con 'Cuarto Milenio' en plena cuarentena?

Como venimos contando en otros artículos, los seguidores de Iker Jiménez en YouTube se cuentan por miles. Entonces, la pregunta es obligada: ¿por qué desaprovechó Mediaset ese filón de audiencia dando ventana en televisión durante las semanas de la cuarentena?

Así responde Manuel Villanueva, Director General de Contenidos de Mediaset, a ECOTEUVE.ES: "Claro que nos lo planteamos. Pero nuestra prioridad cuando arrancó esta pandemia era elaborar casi un sudoku para preservar la parte más esencial de programación en directo. Lo que hicimos con el resto fue acudir desempolvar algunas cosas de nuestro almacén y repetirlas por tener plan B y plan C de recursos humanos en el caso de que la pandemia nos azotara".

"Hacerlo de otra manera, tampoco nos parecía puramente televisivo", ha asegurado el directivo prefiriendo que cadena y programa se "dieran un tiempo" para que Cuarto Milenio regresara a la pantalla "con mayor profundidad". Hasta ahora, Cuatro ha emitido reposiciones del programa.

"Nunca en mi trayectoria he tenido tanta confianza como la que me ha dado esta casa", añade Iker. "Mediaset tuvo comprensión desde el minuto uno y siempre nos ha considerado uno más, no ha tenido prejuicios ni nunca ni ha habido una mirada por encima del hombro".

"Cuarto Milenio' no es ese programa donde dos pirados hablan de fantasmitas y OVNIs"

Que Paco González haya dado voz en Tiempo de juego a Iker Jiménez quizás ha servido para que muchos se quiten los prejuicios con Cuarto Milenio, lo que ha ayudado a que la 'nave del misterio' capte más seguidores. "Se ha unido mucha gente que nos tenía como esos periodistas extraños que solo hablaba de fantasmas y de zombies y lo que estamos viviendo la peor película de zombies que hemos vivido en la vida porque se ha hecho realidad", dice Porter.

La presentadora confía que Origen lo vea "mucha gente" este domingo por el trabajo de todo su equipo reuniendo a los mejores científicos. En ese aspecto, ha recordado que hace unas semanas, hicieron un programa especial sobre la vuelta al cole y señala: "Hay 400 colegios que han pedido las medidas que contamos".

"O sea, Cuarto Milenio no es ese programa donde dos pirados y su equipo están haciendo cosas que tienen que ver con fantasmitas y con ovnis. Fíjate, los de los fantasmistas acertaron antes que nadie. No, nosotros nos hemos rodeado de los mejores especialistas", han zanjado.