Cazan a Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre en pleno rodaje de 'La Casa de Papel' en Lisboa

Netflix anunció el pasado 31 de julio el inicio del rodaje de la quinta y última parte de La Casa De Papel, el esperado desenlace del atraco. El 3 de agosto se puso en marcha el rodaje en Dinamarca, donde se filtraron las primeras imágenes de la grabación de la ficción. Ahora, la serie ha sufrido una nueva pillada en Lisboa (Portugal), ciudad que también será escenario de la producción internacional.

Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre han sido cazados en pleno rodaje de varias escenas en la capital lusa. Se trata de una trama que ha levantado todo tipo de teorías entre los fans de la banda, ya que todavía se desconoce el personaje al que interpretará el actor valenciano y el papel que jugará en el desenlace del robo al Banco de España.

No obstante, tal y como se puede intuir por el aspecto de Tokyo (personaje de Úrsula Corberó), dichas escenas corresponderán a una serie de flashbacks sobre su pasado que de descubrirán en la temporada final de la ficción. La presencia de los actores en Lisboa ha despertado la curiosidad de habitantes y turistas de la zona, que no han dudado en plagar las redes sociales de fotos y vídeos del rodaje en la ciudad.

LCDP5: Vídeo del rodaje en Portugal (Elevador da Bica) en el que se ve a Úrsula y Miguel...Tienen toda la pinta de ser una pareja. Thank you so much @uldmt64 for the information!! #Lacasadepapel #Moneyheist pic.twitter.com/o2w6sDwEMP