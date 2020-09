"Hasta nunca, adiós": Joaquín Prat corta la entrevista a un negacionista tras darle voz en Cuatro Ecoteuve.es 9:43 - 3/09/2020 0 Comentarios

Esteban Canal acusó a Mediaset y Atresmedia de hacer "terrorismo informativo"

La televisión sigue dando voz a los peligrosos discursos de los negacionistas. Joaquín Prat cortó a uno de ellos este miércoles en Cuatro al día después de que expusiera sus argumentos durante más de cuatro minutos. "Hasta nunca", despidió el presentador.

"Yo estoy de parte de la ciencia, de la evidencia científica", En su intervención, el médico Esteban Canal acusó a Telecinco, Cuatro, La Sexta y Antena 3 de hacer "terrorismo informativo". El entrevistado pidió que se desmintiera "el bulo malintencionado" sobre el ingreso en un hospital de un asistente a la manifestación contra las mascarillas celebrada en Madrid.

Es su obligación como periodistas, si es que lo son de verdad, desmentir esta noticia falsa y malintencionada ", sostuvo ante el asombro de Joaquín Prat. El portavoz del partido político Los Verdes - Grupo Verde continuó atacando a los medios de comunicación diciendo que "a todas horas y todos los días insisten en atemorizar a la población, en meter miedo y en decir mentiras".

"No, señor. Esto no es más letal que una gripe común. Dejen ya de atemorizar a la población porque lo que están haciendo ustedes es un crimen porque el miedo que ustedes infunden debilita el sistema inmunológico y esa es la única y verdadera vacuna que vamos a tener", prosiguió.

"Hasta nunca, adiós": Joaquín Prat corta a un negacionista

Una vez que Esteban Canal concluyó, Joaquín Prat le cortó: "¿Ha terminado usted?". "Sí". "Hasta nunca, gracias". Sin embargo, el negacionista insistió en despedirse, pero el presentador ya no le dejó: "Hasta nunca, adiós. No, no. Ya le he despedido yo. Ya ha dicho todo lo que tenía que decir y yo no voy a añadir nada más".

Su reacción impactó a Cruz Morcillo: "En todos los años que llevo trabajando contigo es la primera vez que te veo reaccionar así". "Ha tenido la oportunidad de decir lo que tenía que decir. Como aquí hay libertad de expresión, le hemos invitado a que participe en el programa y suelte la perorata de turno.

