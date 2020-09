Cristian Suescun olvida las penas con una concursante de 'La isla de las tentaciones': ¿pareja sorpresa? Ecoteuve.es 2/09/2020 - 19:50 1 Comentario

El hermano de Sofía podría estar teniendo un romance con Andreína, tentadora de Ismael

Parece que no todo son quebraderos de cabeza para Cristian Suescun. Después de su ruptura con Macarena después de su tonteo con Yola Berrocal, el hermano de Sofía Suescun habría vuelto a encontrar el amor con una de las concursantes de la primera edición de La isla de las tentaciones.

Se trata de Andreína, la tentadora que sedujo a Ismael, novio por entonces de Andrea. Ha sido el Maestro Joao quien ha difundido varios vídeos de la pareja sorpresa dando rienda suelta a la pasión. Ambos compartieron cena con el vidente y su nuevo amigo especial el pasado fin de semana.

Volviendo a la realidad, Maite Galdeano ha vuelto a atizar a su hijo, a quien desprecia por completo. "Me da asco, porque es un calco de su padre, que casi me asesina", dice en declaraciones a la revista Lecturas.

"Prefiero no ser madre y decir que ya no es mi hijo. No quiero saber nada de e?l. E?l pertenece a los muertos de mi ex marido. Siempre me trae mala suerte, hasta me han robado en casa, y con e?l solo me pasan cosas negativas. Por eso, siento tanto rechazo hacia e?l", añade la 'elegida de Dios'.

