Pablo Iglesias dice adiós a la coleta: el vicepresidente del Gobierno reaparece en La Sexta con moño y pendiente

El líder de Unidas Podemos acude con un nuevo look a su entrevista en 'Al rojo vivo'

Pablo Iglesias ha reaparecido en televisión este miércoles. El vicepresidente segundo del Gobierno ha respondido a las preguntas de María Llapart en Al rojo vivo. La entrevista, por cierto, ha 'contraprogramado' a la reunión de Pedro Sánchez con Pablo Casado.

El líder de Unidas Podemos ha sorprendido a muchos por su cambio de look. Pablo Iglesias ha aparecido delante de las cámaras de La Sexta con moño en lugar de coleta.

Además, el vicepresidente del Gobierno ha recuperado el pendiente negro en su oreja izquierda, que hacía tiempo no llevaba en público.

Aunque a muchos les ha impactado la apariencia del socio de Gobierno de Sánchez, no es la primera vez que lo hace. El 5 de agosto publicaba en Instagram una imagen suya con el pelo recogido: "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look".

