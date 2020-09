"Algunos me quieren matar": Fran Rivera se defiende ante las críticas por su sección en 'Espejo Público' Ecoteuve.es 15:15 - 2/09/2020 0 Comentarios

El torero estrena su sección de "charlas con amigos" con Ágatha Ruiz de la Prada

Fran Rivera ha estrenado este miércoles Rivera y amigos, su sección en Espejo Público. Su primera 'amiga' ha sido Agatha Ruiz de la Prada. El torero, que fue el centro de todas las críticas por su nuevo trabajo, ha plantado cara y se ha defendido en plató después de que Griso lo hiciera por él a principios de semana.

"Fran, te han puesto a caldo en las redes sociales", ha dicho Susanna Griso nada más comenzar el bloque. "Eso es que la gente me quiere. Algunos me quieren matar y otros me quieren de verdad", ha dicho rotundo esbozando una sonrisa en la cara. "Mi tío Luis Miguel decía 'que hablen aunque sea bien', partiendo de la base que van hablar mal, que hablen aunque sea bien".

A continuación, la presentadora se explayaba: "Una de las críticas que te hacían es por qué tienes que tener una sección de entrevistas. Aprovecho para decir que no son entrevistas, son charlas con amigos. La gente se queja de había intrusismo, que tú no eres periodista y no puedes estar presentando esta sección".

"Yo no soy periodista, pero creo que sí tengo derecho, ¿tú que opinas?", ha respondido él devolviendo la pregunta a Griso: "Yo opinará cuando vea el resultado. Esto es una oportunidad y te tienes que ganar el sueldo". "Toda la vida jugándomela en el ruedo...".

Una vez vistas las distintas partes de la charla con la diseñadora, Griso ha dado el "aprobado" a Fran Rivera y ha vuelto a dar la cara por él: "Me ha gustado y sé que vas a hacer muchas más porque si algo tiene este señor son amigos. Muchísimos". Él, por su parte, ha añadido que esto "esto de preguntar, callarte y decir 'ahora el problema lo tiene otro' es una chulada".

