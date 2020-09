Mari Cielo Pajares explica los motivos por los que comercializa con fotos eróticas: "No podía hacer otra cosa" Ecoteuve.es 2/09/2020 - 12:39 0 Comentarios

La hija de Andrés Pajares dice en 'Sálvame' que la pandemia le dejó sin recursos económicos

Sálvame puso el foco desde este lunes en todos los famosos que están metidos en el negocio de la aplicación de contenido para adultos OnlyFans. Ante la falta de trabajo por el coronavirus, muchos han encontrado un filón en esta página web en la que comparten contenido erótico a cambio de dinero.

Una vez que el programa de Telecinco se metió en el fango, empezó a desvelar algunos nombres. Entre ellos estaba el de Mari Cielo Pajares. Según Kike Calleja, la hija de Andrés Pajares está ganando dinero por contenido erótico, el cual no es solo "fotos subidas de tono".

Pues bien, este martes la aludida acudió al plató para explicar por qué había tenido que recurrir a esta web: "Cuando ocurrió el estado de alarma, todo lo que yo tenía como fuente de ingresos se desvanece. Lo peor es que no tienes paro, no tienes ERTE ni ningún tipo de ayuda. No ves la posibilidad de pagar un alquiler etc".

"Yo he tocado fondo muchas veces cuando me tocó emigrar. Momentos en los que he ganado mucho dinero y otros en los que he dormido en un sofá", contó Mari Cielo Pajares. "Estoy acostumbrada a esos cambios. Pero esta vez mi madre estaba en una situación complicada y yo me daba contra las paredes porque no podía hacer otra cosa".

Además, también habló sobre la reacción de su padre al saber a lo que se dedicaba en tiempos de pandemia: "No es que me dejara hablar pero me juzgaba y emitía juicios que no vienen al caso. Con mi padre termina la comunicación cuando a mí me atropella al coche y después no quiere venir a verme y sí se va de vacaciones con su novia. Ahora su mujer, creo".

