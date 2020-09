"Ya veremos si me pongo la vacuna": Joaquín Prat, obligado a aclarar un comentario en Cuatro Ecoteuve.es 2/09/2020 - 10:55 0 Comentarios

El presentador de Mediaset matiza unas palabras sobre el coronavirus

Joaquín Prat ha regresado de sus vacaciones de verano recopilando en Cuatro al día algunas de las novedades que se han producido en las últimas semanas sobre los diferentes ensayos que se están haciendo con la esperada vacuna del coronavirus. Fue entonces cuando el presentador realizó unas palabras por las que se vio obligado enseguida a rectificar.

"¿Va a ser fiable la primera vacuna contra el coronavirus? Hay una que yo sé que no me voy a poner, la de Putin. La de Rusia no me la pondría jamás, las otras ya veremos..., dejó en el aire el periodista, desconfiando de la partida rusa que, según la OMS, no figura entre las seis vacunas que se encuentran en un estado más avanzado.

Sin dejar pasar mucho más tiempo, Prat se lanzaba a matizar las palabras que acababa de soltar para que no hubiera ningún malentendido. "A ver, con ese 'ya veremos' quiero decir que me pondré la vacuna cuando las autoridades sanitarias me recomienden que me pongan esa vacuna", quiso dejar claro ante las cámaras de Mediaset. "Yo no soy de los antivacunas, ni muchísimo menos", añadió.

Sin embargo, quiso debatir sobre aquellas voces de la ciencia que están pidiendo que se hagan investigaciones paralelas para no fiarlo todo a las vacunas. "Hay gente que dice que no van a ser efectivas. Hablamos de gente experta, muy estudiada y con dilatada experiencia. ¿No sería mejor centrarnos en los tratamientos efectivos contra el coronavirus en vez de estar mirando al cielo esperando a que llegue la vacuna en cuestión?", planteó.