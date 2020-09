"No debo nada a Hacienda": Jorge Javier Vázquez aclara sus problemas fiscales Ecoteuve.es 2/09/2020 - 9:01 0 Comentarios

El presentador de Telecinco aborda la polémica surgida durante sus vacaciones

Jorge Javier Vázquez regresó este martes a Sálvame con las pilas cargadas para hacer frente a las polémicas en las que se ha visto envuelto durante sus vacaciones de verano. Tras responder a los que le han echado en cara que disfrutara de unos días de descanso en un lujoso yate, el presentador ha querido aclarar la noticia que salió hace unas semanas sobre sus problemas fiscales.

"Este verano una de las informaciones relativas a mi la publicó Vox Populi, que se hacía eco de una sentencia de febrero en la que se decía que la Audiencia Nacional rechazaba un recurso que yo había interpuesto contra Hacienda respecto a unas sanciones. La información fue correctísima y exquisito el trato pero con estas situaciones siempre se convierte en el teléfono escacharrado", empezó abordando el catalán, que pidió a la dirección del programa unos minutos para pronunciarse sobre un tema del que jamás ha hablado en televisión.

"Para las personas que dicen '¡paga, paga!' me gustaría decirles que espero que no se encuentren nunca con Hacienda porque para litigar con ellos siempre hay que pagar o avalar. No debo absolutamente nada a Hacienda. Las sanciones de estos dos años están recurridas en el Tribunal Supremo o sea que todavía no sé si ganaré o no", puntualizaba, desvelando que ya ha ganado otros litigios similares en el pasado.

"Precisamente ayer me llegó una notificación en el que siete años de sanciones el Tribunal me las ha declarado nulas. O sea que he ganado a Hacienda siete años de sanciones", informó a los espectadores. Jorge Javier confesó entonces lo mal que lo ha pasado por culpa de este tema: "Siempre que aparece Hacienda en tu vida, siempre pierdes. Porque aunque ganes siempre te metes en dinámicas de contratar abogados etc. Lo peor que te puede pasar en tu vida es que te aparezca Hacienda", señaló.

"A las dos semanas de enterarme, me dio el ictus"

"Después de 10 años, es un tema que he tenido en silencio, empiezo a ver la luz de un proceso muy complicado. Después de que pase lo del coronavirus, porque ahora no es momento, me gustaría sentarme a explicarme lo que ha sucedido. Para mí han sido años donde he tenido que luchar contra muchos sentimientos: rabia, frustración, miedo, incertidumbre y ganas de abandonar y dejarlo todo", ha reconocido, sincero ante las cámaras de Mediaset.

"Afortunadamente soy de los que lo puede contar y puedo seguir luchando por lo que considero justo. No debo nada. Tengo dos años en el Tribunal Supremo, he ganado siete y tengo que decir que en cuanto al IRPF tributo al 48% que es el máximo que se tributa en la comunidad que resido, la de Madrid. Creo que las renta altas debemos pagar más impuestos y más en esta crisis. En eso no he cambiado de opinión", insistió Jorge Javier, que en una entrevista en la SER defendió los impuestos para poder tener una Sanidad y una Educación Pública fuertes.

"He pasado unos años con mucho sufrimiento, a veces muy dramático. Es el miedo de no saber a lo que te enfrentas. Cuando mi cuñado, que es mi administrador, me dijo a lo que nos enfrentábamos, a las dos semanas me dio un ictus. Esto es así. Entré en una dinámica de bucle, de pasarlo mal, de preocupaciones que a las dos semanas patapám", revelaba. "No sé qué mas decir. Bueno sí, que me dejen un poquito en paz", sentenció irónico entre risas.