Dani Mateo, obligado a pedir perdón por un "desafortunado chiste" racista sobre BTS

El presentador de 'Zapeando' aclara en las redes sociales el malentendido

Dani Mateo ha sorprendido este martes a sus seguidores en redes sociales al publicar un mensaje con el que quería pedir disculpas públicamente por uno de los comentarios que hizo ayer en Zapeando. El catalán ha rectificado, aclarando que la broma acabó malinterpretándose por parte de los espectadores.

Todo se desencadenó en el plató de La Sexta, cuando el presentador y sus colaboradores se encontraban repasando las actuaciones más destacadas de la pasada gala de los premios MTV VMA 2020. Uno de los números más aclamados fue el del grupo surcoreano BTS, que logró alzarse con cuatro premios en la ceremonia.

"Por cierto: ayer hice un chiste desafortunado en Zapeando. Refiriéndome a BTS y, concretamente, a su indumentaria, dije que me costaba diferenciarlos. Pero tratándose de una banda asiática, el chiste parece una cosa rancia y racista. Siento haberlo hecho. No me di cuenta", se ha disculpado Mateo en un aplaudido mensaje por parte de sus seguidores.