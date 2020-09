Jorge Javier vuelve (en bañador) a Telecinco respondiendo a sus 'haters': "Sale más a cuenta tener una cuenta en Suiza" Ecoteuve.es 1/09/2020 - 17:31 0 Comentarios

El presentador regresa a 'Sálvame' enfrentándose a las críticas por sus vacaciones

Jorge Javier Vázquez regresó este martes por todo lo alto al plató de Sálvame tras las vacaciones de verano. El presentador reapareció junto a Mila Ximénez con un look de lo más sorprendente: el catalán se plantó ante las cámaras con un bañador slip en la recreada cubierta de un barco con dos hamacas en la que estaba sentado junto a su compañera.

Vázquez aprovechó la coyuntura para enfrentarse a las críticas impulsadas por la extrema derecha por disfrutar de sus vacaciones en un lujoso yate. "Le he pillado el gusto al yate. Que digo una cosa, fíjate que me han dado palos... pues cuando se enteren de que en el yate grande iban los perros, nosotros íbamos en el barato", bromeó con ironía el presentador, que desveló que Mila se encontraba con él en la embarcación en Ibiza.

Lea también: "¡No te lo voy a consentir!": la bronca de Lydia Lozano a Antonio Montero por su feo desprecio a Laura Fa

"Siempre cuando llega el verano, me voy siempre fuera de España a pasar mis vacaciones. Este año dije: Me quedo aquí y todo lo que me gasto, lo gasto en España. Pues joder, la de hostias que me han caído... ¡sale más a cuenta tener una cuenta en Suiza!", siguió irónico el catalán en referencia al escándalo protagonizado por Juan Carlos I.

Jorge Javier se dirigió entonces a las cámaras para plantearle a sus 'haters' una duda: "Necesito saber, para futuras vacaciones, la gente de izquierdas a qué sitios podemos ir. Porque a lo mejor hay gente que puede jugar al pádel y nosotros a la petanca. Necesito saber hasta cuánto me puedo gastar, a dónde puedo ir...", preguntó a lo que le han echado en cara tener dinero y ser de izquierdas.