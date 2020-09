"Yo no soy tonta, leo el periódico": Belén Esteban planta cara a las críticas después de sus rajadas políticas Ecoteuve.es 1/09/2020 - 17:30 0 Comentarios

La colaboradora ha tomado la decisión de no hablar más de política ni del Rey

Belén Esteban también ha vuelto de vacaciones. La 'Princesa del pueblo' se ha reincorporado a su puesto de colaboradora de Sálvame unos días más tarde después de su sonada rajada contra las medidas de seguridad de "mierda" que había en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.

El programa ha arrancado directamente con Lydia Lozano preguntándola al respecto. "Sigo pensando lo mismo. Yo he ido durante 25 años en Metro, pero en ese momento dije eso porque venía del aeropuerto. Dije lo que vi, ni más ni menos", ha asegurando afirmando que no se arrepiente.

"Solo veía carteles de coronavirus. No había nada, a mi nadie me preguntó si he tenido coronavirus o he estado en contacto con alguien. No. Y hablo como tantas personas hablan y porque pago los impuestos en este país y porque me da la gana", ha añadido después la de Paracuellos.

Además, Belén ha tomado una decisión: "He decidido no hablar de temas de política y del Rey. Prefiero callarme mi opinión después de la última que tuve [su bronca con Jorge Javier Vázquez] porque voy a acabar como el Rosario de la Aurora".

Belén Esteban: "Yo no soy tonta, leo el periódico"

"Parece que por hablar, yo no entiendo. Yo no soy tonta, yo vivo en el mundo. Aunque la gente no se lo crea leo periódico y aquí parece que conocéis a gente unos cuantos de vosotros", ha dicho enfadada asegurando también que no se sintió "utilizada" en alusión a las palabras de Ignacio Aguado.

Esto, además, ha dado pie a una bronca con Antonio Montero, que ha dicho que sus compañeros están "equivocados" con el partido por el que simpatiza. "Tus teorías se acercan a la ultraderecha", ha espetado Gema López a lo que él ha respondido: "No, se acercan al sentido común".

