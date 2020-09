"¡No te lo voy a consentir!": la bronca de Lydia Lozano a Antonio Montero por su feo desprecio a Laura Fa Ecoteuve.es 1/09/2020 - 17:10 0 Comentarios

La canaria se crece en su puesto de presentadora sustituta de 'Sálvame'

Lydia Lozano demuestra cada vez más estar muy capacitada para ejercer como presentadora de Sálvame en ausencia de sus conductores habituales. Este martes, la canaria ha decidido además imponerse ante Antonio Montero, al que abroncó duramente por el feo desprecio que le hizo en directo a Laura Fa.

Todo sucedió cuando algunas colaboradoras, como la catalana o Gema López, reprocharon a Montero que apoyara interesadamente a Belén Esteban porque está promoviendo un discurso que a él le interesa políticamente. "Estáis muy equivocados con el partido al que yo apoyo. Yo voy con el sentido común", se atrevió a decir el tertuliano, que ha apoyado abiertamente a Vox en más de una ocasión.

Lea también: Telecinco compara a Irene Montero y Belén Esteban a raíz de una publicación

"Yo te conozco desde hace más de 20 años y cada una de las teorías que manejas se acercan a la derecha y a la ultraderecha", insistió Gema López. "Si hay gente que pinta por las calles, que les pongan a limpiar dos años y si un tío okupa una casa que no es suya, que le echen de inmediato. Soy así y eso no es ser de derechas, es de tener sentido común", se defendió Montero mientras Gema López le hacía ver que le estaba dando la razón.

La bronca de Lydia Lozano a Antonio Montero

Fue entonces cuando Antonio Montero cargó contra sus compañeros y contra los propios responsables del programa, a los que acusó de haberle silenciado cuando en los días más duros de la pandemia en todo el mundo se lanzó a atizar al Gobierno. Laura Fa trataba de defenderse de estas acusaciones cuando el tertuliano comenzó a gritar: "¡Déjame que lo explique! Aquí me calló todo el mundo", volvió a decir el paparazzi mientras la catalana le decía que eso "no era verdad".

"¡Cállate un momento!", le espetó a gritos a Fa en un desprecio que hizo saltar a Lydia Lozano. "Uy, fíjate un momento, porque hoy estoy de presentadora yo y aquí no voy a consentir un 'cállate' a ningún compañero. Me da igual que sea hombre o mujer, ¿vale? Eso delante de mí no lo voy a consentir porque cuando me lo hacen a mí me repatea", abroncó la periodista mientras Montero pedía perdón.