"Hemos sido mamás": el sorprendente mensaje de Nagore Robles que ha asustado a Sandra Barneda Ecoteuve.es 1/09/2020 - 14:48 0 Comentarios

La tertuliana comparte una tierna imagen que ha enamorado a sus seguidores

Nagore Robles y Sandra Barneda están viviendo uno de los momentos profesionales y personales más dulces desde que comenzaran su relación hace ya algunos años. Tanto es así que la tertuliana decidió viajar por sorpresa a la República Dominicana para pasar unos días junto a la catalana, que se encuentra actualmente grabando las nuevas ediciones de La isla de las tentaciones.

A su regreso, Robles ha querido gastar una broma a su chica y ha publicado una fotografía que ha hecho saltar todas las alarmas: "Querida Sandra Barneda, hemos sido mamás. Tranquila, todo está controlado aunque por favor, no tardes. El nombre lo eliges tú. No me mates, me derrito", escribió Nagore junto a una imagen de ella con cuatro cachorros en la mano.

"Que bonitos son. Eh, pero es broma, ¿no?", se preguntaba asustada la presentadora ante la posibilidad de tener que hacerse cargo, a su vuelta a España, de hasta cuatro nuevas mascotas. Al ver la reacción de Sandra, Nagore ha compartido varios stories en los que ha explicado que todo se trata de una broma.

"La broma de Sandra ha estado estupenda", ha escrito la vasca, confirmando que, efectivamente, los cuatro cachorros no son suyos. Acto seguido, ha aclarado a sus seguidores que tienen dueño y que, por tanto, no se pueden adoptar. No obstante, se ha mostrado abierta a poner en contacto a las personas que quieran adoptar con varias protectoras para facilitarles el proceso y así encontrar un nuevo hogar a aquellos perros que se encuentren abandonados.