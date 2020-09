Susanna Griso destroza a Jordi Évole con una pregunta sobre Leo Messi: "Me has matado" Ecoteuve.es 1/09/2020 - 14:07 0 Comentarios

La presentadora de 'Espejo Público' encontró el 'talón de Aquiles' del catalán

Susanna Griso ha entrevistado este martes en directo a Jordi Évole en Espejo Público. El presentador de La Sexta saltó a Antena 3 para hablar de Confinados, un nuevo libro en el que el catalán recopila las conversaciones que mantuvo con famosos y anónimos durante los especiales de Lo de Évole que Atresmedia emitió en plena cuarentena por el coronavirus.

Y aunque los tertulianos intentaron poner al periodista en un compromiso, preguntándole por ejemplo por su relación con el Papa Francisco, hubo una pregunta que logró dejar a Évole totalmente fuera de juego. "¿Qué diría el Papa de Messi ahora?", le planteó Griso mientras Évole torcía el rostro. "Hostia, no me saques ese tema ahora, por favor", dijo visiblemente afectado (de verdad) el presentador.

Lea también: Jordi Évole, nominado al Emmy por el reportaje Mr. Trump, disculpe las molestias

"Ahí me has matado, Susanna. Creo que nunca se me había visto tan vulnerable en una entrevista...", reconoció ya entre risas un Évole dolido por la abrupta marcha del argentino del F.C. Barcelona. "Yo no me lo quiero plantear, pero si se va Messi, ¿no crees que los culés tenemos que ser tremendamente agradecidos, ponerle una alfombra roja y darle las gracias por todo lo que ha hecho por el club? Lo digo porque estoy leyendo ya respuestas desde la rabia, el dolor y el odio que no se merece la figura de Messi", opinó la conductora del magacín matinal de Antena 3.

"Yo no le voy a tener ninguna rabia a Leo Messi, incluido el hecho de que hace aproximadamente tres semanas, le compre a mi hijo la segunda equipación negra que saca el Barça esta temporada. Por primera vez, porque el me lo pidió así, se la compré con el 10 de Leo Messi. Y esa camiseta igual nunca se la veremos lucir a Messi y la guardaremos bien en casa, a pesar de que aun tengo el ticket regalo por si quisiera cambiarla. Pero creo que la vamos a guardar en casa como un incunable", confesó el catalán, abiertamente seguidor del F.C. Barcelona.