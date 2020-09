Rocío Flores se derrumba en 'Sálvame' tras la bronca de su padre y responde a María Teresa Campos Ecoteuve.es 1/09/2020 - 13:57 0 Comentarios

Pide perdón por no querer participar en 'Hormigas Blancas' dedicado a su abuela Rocío Jurado

Rocío Flores entró en Sálvame por teléfono este lunes echa un mar de lágrimas después de que no quisiera participar en programa de Hormigas Blancas dedicado a su abuela, Rocío Jurado. Una decisión que, además, afeó su padre Antonio David.

"Quiero pedir disculpas porque es verdad que me equivoqué por remitir a Agustín [su representante]. Yo jamás he tenido problema en decir lo que pienso de forma gratuita. Pero en Supervivientes se criticó mucho que me abriera. Te quiero pedir disculpas porque me equivoqué", dijo con la voz quebrada a Carlota Corredera.

La finalista de Supervivientes también fue preguntada por las polémicas palabras de María Teresa Campos, que defendió a Rocío Carrasco, y con la que no tiene ningún tipo de relación. "Rocío no llegó a ver lo que su hija ha vivido y sigue viviendo. Pero si existe algo, yo le digo: Rocío, levantará cabeza y alguna vez se hará justicia con tu hija", dijo la veterana presentadora.

Rocío Flores, en cambio, prefirió no avivar más la polémica y apostó por mantenerse en silencio: "En mi casa me han enseñado a respetar a las personas más mayores que yo y solo por eso prefiero no opinar sobre esto".

"La verdad es que no sabría muy bien qué decirte y prefiero no opinar sobre eso y centrar mi vida en otras cosas. En estudiar, formarme, crecer y ser feliz. No me quiero meter más en esas cosas", añadió la hija de Antonio David respondiendo a si ha tirado la toalla con su madre.