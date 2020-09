Joaquín Prat vuelve a Telecinco "bronceado", "oxidado" y con cambio de look: "No sé que opinará Ana Rosa" Ecoteuve.es 1/09/2020 - 13:13 0 Comentarios

El presentador regresa a 'El programa de verano' luciendo perilla tras sus vacaciones

Joaquín Prat ha vuelto de vacaciones con cambio de look. El presentador de Telecinco se ha puesto al frente del 'club social' de El programa de verano. "Vengo oxidado por la sal del agua del mar", ha dicho a Patricia Pardo, a la que ha felicitado por su "fantástico trabajo" en agosto. "Qué envidia me da tu bronceado".

"Espero que sepan disculparme por si me trabo", ha añadido después Prat dirigiéndose a la audiencia. "La perilla te queda muy bien, estás muy mono", ha dicho la presentadora a lo que él ha espetado: "Ya veré si me afeito, me da pereza".

"Te la perdonamos una semana, no sé si Ana Rosa opinará lo mismo", ha añadido después Pardo a lo que él ha asegurado entre risas que "se lo tendré que preguntar a la jefa". "Te queda bien", ha rematado Pardo.

Instantes después, Prat retomaba la sección que presenta, a la que también se han reincorporado Alessandro Lequio y Cristina Tárrega. "Falta la dueña del cortijo", ha dicho en alusión a Ana Rosa Quintana, que arranca temporada el lunes 7.

Joaquín Prat se pondrá también al frente de Cuatro al día este martes después de que Mónica Sanz le sustituyera en agosto. El presentador se fue de vacaciones con un mensaje a los políticos que se hizo viral: "Los problemas de los españoles pueden esperar, ¿verdad?".

